Dr. Samuel reúne apoiadores em maior ato político de Nossa Senhora do Socorro

Na reta final da campanha eleitoral, o candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) realizou um dos maiores atos políticos já visto no município. Na última sexta-feira (27), a ‘pisadinha do 23’ reuniu milhares de apoiadores e animou as ruas do Conjunto João Alves e do Loteamento Mutirão, levando o sentimento de esperança para os socorrenses.

O ato, que demonstrou força política e apoio popular, consolidou ainda mais o nome de Samuel como o preferido no pleito, caminhando a passos largos para assumir a prefeitura de Socorro e pôr em prática suas propostas que visam reconstruir o município, transformando-o em um local de oportunidades e qualidade de vida.

“Nossa pisadinha chegou no João Alves, que é o coração de Socorro, e no Mutirão com uma força indescritível. Todos que estão conosco desejam um futuro melhor para o nosso município, acreditam no nosso projeto e querem renovação para Socorro. No dia 6 de outubro esse sentimento de esperança irá dominar os corações dos socorrenses e nós iremos vencer nas urnas, deixando claro que estamos todos cansados do retrocesso”, disse Samuel.

Após este ato, a campanha de Samuel e Elmo Paixão (União Brasil) ganha ainda mais potência no município, confirmando as previsões das últimas pesquisas eleitorais, que apontam para a vitória da chapa.

Fonte e foto Assessora de Comunicação – Dr. Samuel Carvalho