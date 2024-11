ELEITO, Dr. SAMUEL VISITA INSTALAÇÕES DA PREFEITURA DE SOCORRO E PARTICIPA DE REUNIÕES DE TRANSIÇÃO

Nesta terça-feira (19), mais um passo importante foi dado na transição de governo da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. O prefeito eleito, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), visitou as instalações da Prefeitura, acompanhado por integrantes de sua comissão de transição.

Durante a visita, o gestor participou de reuniões com as equipes responsáveis pelas secretarias de Finanças e Administração.

O principal objetivo foi promover a troca de informações com a gestão atual, visando compreender a realidade financeira e administrativa do município e traçar um planejamento estratégico para a gestão que terá início em janeiro de 2025. “Hoje, visitamos as instalações físicas da Prefeitura e também tomamos conhecimento de alguns números do município. Infelizmente, a situação econômica e administrativa da Prefeitura é preocupante, mas estamos focados em solucionar as problemáticas”, relatou Samuel.

Além das reuniões realizadas nesta terça-feira, os membros da comissão de transição já se reuniram anteriormente com representantes das secretarias de Saúde e Educação, áreas de extrema importância para o município. “O foco agora é o planejamento para os primeiros 100 dias de gestão. Queremos entregar o melhor para o povo de Socorro”, finalizou o prefeito eleito.

Também participaram da visita e das reuniões o vice-prefeito eleito, Elmo Paixão (União Brasil), o coordenador-geral da transição, Dr. Heitor Santana, e os demais membros da comissão.

