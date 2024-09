EM ENTREVISTA, Dr. VALBERTO REAFIRMA COMPROMISSO COM DESENVOLVIMENTO DE PROPRIÁ E PROJETA NOVAS OBRAS

Em entrevista ao programa de rádio da Propriá FM, conduzido pelo radialista Patrício Lessa, o prefeito Dr. Valberto Lima, candidato à reeleição, destacou suas principais realizações à frente do município e reafirmou seu compromisso com o futuro da cidade.

Reconhecendo alguns desafios de sua gestão, Valberto fez questão de pedir desculpas por falhas pontuais, e apresentou que muito foi feito para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Propriá.

Entre as ações já realizadas, ele citou o asfaltamento de áreas urbanas e povoados, além do calçamento de ruas e avenidas, o que trouxe mais mobilidade e segurança para a população. A construção do Mirante da Orla, um ponto turístico que valoriza a cidade, também foi destacada como uma conquista importante. Outro marco da gestão foi a implantação do Centro de Especialidades Médicas, que ampliou o atendimento à saúde com a contratação de profissionais de diversas áreas, fortalecendo o cuidado com a população.

Valberto destacou a transformação nos conjuntos habitacionais Santo Antônio e Maria do Carmo, que receberam melhorias significativas, proporcionando mais dignidade e qualidade de vida para os moradores. Segundo ele, essas obras representam o compromisso de sua gestão com a inclusão social e o bem-estar de todos os cidadãos.

Novos Projetos e Compromissos

Para os próximos quatro anos, Dr. Valberto Lima revelou projetos ambiciosos que visam consolidar Propriá como uma cidade de oportunidades. Entre os destaques estão: Projeto Nova Orla de Propriá; Revitalização da Praça do Colégio Nossa Senhora das Graças; a Construção da Praça da Bíblia e Asfaltamento de todo o município de Propriá.

Oportunidades para a Juventude

Um dos momentos mais emocionantes da entrevista foi quando Dr. Valberto relembrou sua própria trajetória, marcada por uma infância humilde e as dificuldades para concluir o curso de Medicina. Ele destacou o papel fundamental de sua mãe nesse processo e, ao conectar sua história pessoal com seu plano de governo, afirmou que a disponibilização do transporte universitário gratuito é uma das formas mais efetivas de garantir aos jovens de Propriá melhores oportunidades de educação e trabalho.

“Eu sei o quanto é difícil para muitos jovens alcançarem a independência. Oferecer o transporte universitário é a melhor maneira de abrir portas para que possam conquistar seu espaço no mercado de trabalho”, disse Valberto, reforçando o compromisso com a juventude do município.

Com uma gestão marcada por obras e melhorias em diversas áreas, Dr. Valberto Lima se apresenta como o candidato mais preparado para continuar conduzindo Propriá no “caminho do bem”. Reconhecendo erros e acertos, ele mostra disposição para expandir as ações que já transformaram a cidade e garantir que mais pessoas sejam beneficiadas nos próximos quatro anos. Propriá, segundo ele, tem todas as condições para se tornar uma terra de oportunidades para todos.

Fonte e foto assessoria