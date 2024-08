Duas novas fábricas podem ser instaladas em Sergipe com capacidade para mais de dois mil empregos

O Moinho – JAV, do Grupo Empresarial José Augusto Vieira, mais conhecido em Sergipe como Grupo Maratá, convidou o governador Fábio Mitidieri e secretários de Estado para conhecerem as instalações da fábrica, que tiveram suas operações iniciadas em maio passado.

O objetivo do encontro desta quarta-feira (28), foi discutir formas de contribuir para a instalação de duas novas plantas no estado até 2026, que totalizam o investimento de mais de R$ 950 milhões e podem gerar mais de dois mil empregos para Sergipe.

O Moinho – JAV fica no município de São Cristóvão e teve o investimento de aproximadamente R$ 250 milhões. “Desde que iniciamos nossa gestão, realizamos um trabalho de base, que envolve ações transversais com diversas secretarias, seja na atração de novas indústrias, na formalização de negócios, no apoio ao empreendedor com a qualificação técnica, com o microcrédito, na ampliação das vagas do ensino profissionalizante e na educação. Com esses projetos que vimos hoje, estamos animados com os benefícios ao povo sergipano”, classificou o governador.

Mitidieri foi informado pelos executivos sobre o início da construção da fábrica de massas no novo Distrito Industrial de São Cristóvão, às margens da BR-101, com investimentos previstos em mais de R$ 300 milhões. Atualmente, a construção de uma fábrica de biscoitos encontra-se em fase de estudos, no município de Lagarto, com investimentos previstos de mais R$ 400 milhões. As duas plantas totalizam mais de R$ 950 milhões para Sergipe. Mas para isso, os administradores dizem que esperam incentivos do Governo do Estado para viabilizar os projetos.

O diretor-executivo do grupo expressou sua expectativa de ter suas solicitações atendidas. “Para que esses investimentos sejam viabilizados, é preciso que a companhia de gás de Sergipe conjugue esforços para viabilizar a implementação do gás natural, tanto no Distrito Industrial de São Cristóvão quanto no município de Lagarto”, detalhou Frank Vieira.

Incentivos

O Moinho – JAV Indústria de Alimentos Ltda (Grupo Maratá) é uma fábrica de moagem de trigo e fabricação de derivados, que fica na BR-101. Com investimento de cerca de R$ 250 milhões, o projeto inicialmente previa a instalação na Barra dos Coqueiros, mas foi transferido para São Cristóvão.

Atualmente, o Moinho emprega 70 trabalhadores e, à época de sua instalação, foi contemplado pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), recebendo incentivos fiscais pelo Governo do Estado, por meio de redução no ICMS.

“A Maratá é uma marca sergipana que muito contribui para o desenvolvimento do nosso estado. Com a perspectiva de instalação de novas plantas, mais dois mil empregos serão gerados. Nesse processo, o Governo de Sergipe continuará oferecendo um ambiente de negócios competitivo, ofertando incentivos do PSDI e fomentando toda a cadeia produtiva”, disse o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Valmor Barbosa.

Atração de empresas

Por meio do PSDI, considerado um dos programas de desenvolvimento mais atrativos do Brasil, o Governo do Estado busca fomentar novos investimentos e fortalecer os já existentes em Sergipe. O objetivo é ofertar incentivos locacionais, fiscais e de infraestrutura para a implantação ou expansão de empresas. Os incentivos são concedidos para os segmentos industrial, comercial e de serviços.

Somente em 2023 e 2024, foram aprovados incentivos estaduais para 86 empresas se instalarem ou ampliarem suas operações em Sergipe. As empresas captadas nos últimos dois anos estimam um investimento combinado de aproximadamente R$ 1,48 bilhões, investimento que está associado à perspectiva de criação de cerca de 5.169 empregos diretos.

Atualmente, cerca de 370 empresas são beneficiadas pelo PSDI, gerando aproximadamente 32 mil empregos em todo o estado.

Foto: Arthur Soares