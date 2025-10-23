Duas pessoas ficam feridas em colisões entre moto carro e caminhão em Lagarto

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas na noite dessa quarta-feira (23), na Rodovia SE-270, entre os povoados Colônia 13 e Sobrado, no município de Lagarto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que a motocicleta trafegava no sentido Lagarto/Colônia 13, quando um carro de passeio e um caminhão seguiam no sentido contrário, quando aconteceu uma colisão frontal entre o carro e a moto e, em seguida, uma batida lateral entre o carro e o caminhão.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital. O passageiro do carro também ficou ferido.

Foto reprodução redes sociais