DUAS PESSOAS MORREM EM ACIDENTES COM MOTOCICLETAS NESTE DOMINGO; UMA EM MOITA BONITA E OUTRA EM GARARU

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) registrou dois acidentes com vitimas fatais neste domingo (15), no interior do estado.

Segundo o BPRv, o primeiro acidente foi aconteceu na tarde do sábado, quando o motociclista que transitava pela Rodovia SE-200, no Povoado Cabeça de Boi, em Gararu, acabou colidindo frontalmente com um carro que vinha no sentido contrário.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e comprovou a morte do condutor da moto.

Ainda segundo o BPRv, o motorista do carro envolvido na colisão fugiu do local antes da chegada das autoridades.

O segundo caso aconteceu na noite do mesmo dia, na Rodovia SE-170, no Povoado Pombal, em Moita Bonita, quando duas motocicletas que seguiam em sentidos opostos colidiram frontalmente e um dos veículos acabou batendo em um carro estacionado na rodovia.

Um dos condutores fugiu do local antes da chegada da polícia.

Já o outro condutor foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital enquanto o passageiro da outra moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Foto Divulgação BPRv