DUELO PELO TÍTULO DE QUADRILHA DO PAÍS DO FORRÓ COM PREMIAÇÃO DE R$ 50 MIL ACONTECE NESTE DOMINGO

O encerramento da programação da Vila do Forró, no próximo domingo, 27, será ainda mais emocionante com a primeira edição do duelo pelo título de “Quadrilha Junina do País do Forró”. De forma gratuita, o público vai acompanhar, a partir das 17h, no Barracão da Sergipe, na Orla da Atalaia, a disputa entre Pioneiros da Roça e Unidos em Asa Branca, ambas com mais de 40 anos de atuação na cultura popular sergipana, valendo o troféu inédito e a premiação de R$ 50 mil. O evento é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

A ordem das apresentações foi definida por sorteio na sede da Funcap na última segunda-feira, 21, com a Pioneiros da Roça abrindo a noite, seguida da Unidos em Asa Branca. Cada grupo terá 30 minutos de apresentação e será avaliado por uma comissão julgadora nos critérios de marcador, harmonia do grupo e animação, originalidade, tema, coreografia, figurino e grupo musical.

O Duelo pelo título de Quadrilhas do País do Forró encerra um ciclo junino histórico para Sergipe, marcado por investimento inédito no fomento à tradição. Somando recursos do Governo do Estado e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), o investimento chegou a cerca de R$ 1,5 milhão no fortalecimento das quadrilhas juninas em 2025.

Na competição deste domingo, Sergipe terá a maior premiação em concurso de quadrilhas juninas: R$ 50 mil. Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, o ciclo junino de 2025 já entra para a história da cultura popular sergipana.

“Nunca tivemos um investimento tão expressivo para as quadrilhas juninas. Além dos valores inéditos em apoio e em premiação, o mais importante é perceber o impacto direto para as famílias, comunidades e pessoas que mantêm essa tradição viva. Investir em cultura junina é fortalecer a identidade de todo o nosso estado e garantir que as próximas gerações continuem a celebrar e inovar nessa expressão tão nossa. Tenho certeza que será uma noite que vai ficar marcada na nossa história”, destacou.

Temáticas

A Pioneiros da Roça, campeã do Concurso Gonzagão, leva ao palco o tema “Divina”, com uma mensagem de fé, em homenagem à padroeira de Sergipe, Divina Pastora, destacando ainda o fazer artesanal, o protagonismo feminino e as mulheres que mantêm viva a tradição da Renda Irlandesa, reconhecida como Patrimônio Imaterial Sergipano.

Já a Unidos em Asa Branca, vencedora do Concurso Arranca Unha, apresenta “1 Promessa para ½ Santo”, que narra a história de Rosa Morena e José Inocêncio, com a chegada de Urânia para cumprir uma promessa em Juazeiro do Norte. O enredo se desenvolve em torno da promessa de Urânia de acender uma vela aos pés de Santo Antônio, em Louvores, e de como ela tenta solucionar o caso entre José Inocêncio e Rosa Morena, que é alvo de fofocas na cidade.

Programação especial

Além do Duelo, a programação no domingo, 27, segue nos espaços culturais da Vila. No Coreto da Eneva, apresentam-se Banda Thamires Cardoso e Waleska Martins. No Barracão da Sergipe, Grupo Parafólclorico Saci Quilombola, Amorosa, Raulzinho do Acordeon, e os Bambas do Nordeste. No Teatro, serão duas atrações: Circo Rueda, às 18h30, com o espetáculo “Circo no Sítio”, e Denni Ellin, às 20h, com o espetáculo “Bate Chinela”.

Vila do Forró

A Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Julia Rodrigues/Funcap