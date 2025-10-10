DURANTE PASSAGEM POR SERGIPE, MINISTRO DA PESCA E AQUICULTURA VISITA OS VIVEIROS DE CAMARÃO EM SOCORRO

Na tarde desta quinta-feira, 9, o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, esteve em Nossa Senhora do Socorro para uma visita dedicada à carcinicultura, conhecendo o maior viveiro de camarão do estado, situado no município.

O encontro, conduzido pelo prefeito Samuel Carvalho e acompanhado pela deputada federal Katarina Feitoza e por secretários municipais, destacou a importância estratégica de Socorro na produção de camarão em Sergipe.

Foi apresentado ao ministro o cenário da carcinicultura local, com dados que evidenciam o crescimento e a relevância da atividade para a economia do município. O encontro contou ainda com uma degustação de camarões e ostras cultivados em Socorro, reforçando a qualidade e o potencial da produção socorrense.

“Dia muito especial, estamos recebendo aqui em Socorro o ministro André de Paula para falarmos um pouco sobre as políticas voltadas à pesca e à aquicultura. É uma alegria poder mostrar de perto o trabalho que vem sendo realizado no nosso município, que hoje é um dos maiores produtores de camarão do estado”, enfatizou o prefeito Samuel Carvalho, que durante o encontro destacou que o município é responsável por cerca de 25% de toda a produção de camarão do estado de Sergipe.

O ministro André de Paula, que cumpriu agenda oficial no estado após participar da apresentação da Retomada da Estatística Pesqueira no Brasil, afirmou que encerrou o dia com chave de ouro, destacando a importância da experiência vivenciada em Socorro. “Nós estamos aqui conhecendo esse projeto vitorioso, que tem parceria com empresários pernambucanos também. É uma alegria ver in loco a força e o potencial enorme que Sergipe tem na carcinicultura e na piscicultura. Nós temos um grande potencial e com essa parceria entre o Governo Federal, Estadual, Municipal e a iniciativa privada, quem ganha é o povo”, afirmou.

Localizado no bairro Piabeta, o viveiro visitado iniciou suas operações em 1996 e é reconhecido como o maior do estado. Com uma área de 125 hectares de viveiros, o empreendimento alcançou, no último ano, uma produção de 350 toneladas de camarão. “É uma honra, agradeço em nome da nossa empresa e do meu sócio da Carapitanga. Ministro, deputada e prefeito, gratidão por vocês estarem à frente do processo da aquicultura e da pesca do Brasil”, disse Lee Félix, proprietário dos viveiros e coordenador da Câmara Empresarial de Pesca e Aquicultura da Fecomércio/SE.

Já a deputada federal Katarina Feitoza destacou a importância de que o estado receba, cada vez mais, atenção e investimentos voltados ao fortalecimento destes setores. “Estamos aqui recepcionando o nosso ministro André de Paula, porque Sergipe é um polo da pesca artesanal e da aquicultura também. Agora, estamos visitando essa fazenda, que é a segunda maior do país, e a gente espera que o nosso Ministério volte os olhos cada vez mais para o nosso Sergipe”, finalizou a parlamentar.

Parceria

Durante a visita, o secretário municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura, Carlos Almeida, apresentou ao ministro André de Paula um projeto voltado o suporte e o fortalecimento dos produtores locais.

“Nós estamos aproveitando a visita do ministro para entregar um projeto que visa ampliar os maquinários disponíveis no município para uso dos carcinicultores. Hoje, nós temos uma média de mil viveiros no município e nas nossas visitas técnicas, detectamos que mais de 300 viveiros encontram-se entupidos, quase abandonados porque os proprietários não têm estrutura para limpar os canais”, explicou o secretário.

O maquinário permitiria a limpeza dos viveiros, incentivando e dando mais apoio aos carcinicultores, a fim de manter Socorro entre os principais produtores de camarão do estado de Sergipe.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Milton Carvalho