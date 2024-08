“E dizem sim”: Encontro de noivas irá reunir profissionais do segmento de eventos

Nos próximos dias 12 e 13 de agosto será realizada a 5ª edição de um Evento especial direcionado para as noivas, o ‘E dizem sim’. O objetivo é de facilitar e agilizar o processo de contratação de fornecedores para o seu grande dia.

O encontro de noivas e debutantes contará com a presença dos maiores fornecedores de eventos do estado de Sergipe. Tudo em um só lugar. De forma fácil e prática as noivas e debutantes poderão escolher tudo que necessitam para a construção do dia mais feliz das suas vidas.

No evento estarão todos os profissionais necessários para a realização de uma cerimônia de casamento e para as debutantes, como: fotógrafos, videomakers, confeiteiras, cerimoniais, buffets, decoradores, ateliês de forminhas, produção, vestidos de noiva, pirotecnia e muitos outros segmentos que agregarão ao seu grande dia.

Vale lembrar que a cada R$ 200,00 em contratos fechados, os participantes estarão concorrendo a um pix de R$ 2.500,00 na hora.

Maiores informações:

Idealizador: Pj fotografias (Pedro Junior)

Local: Porto Farol (atrás do farol da coroa do meio )

Horário: das 17h às 23h

Foto assessoria

Por Anne Isabelle