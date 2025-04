Economia e ampliação nos serviços públicos marcam os 100 dias da gestão da prefeita Emília

Ao completar os primeiros 100 dias à frente da Prefeitura de Aracaju, a prefeita Emília Corrêa apresentou nesta sexta-feira, 11, um balanço composto por medidas de reestruturação administrativa, equilíbrio fiscal e ações estratégicas que começaram a transformar o panorama da capital sergipana. Com o objetivo de “arrumar a casa”, a gestão iniciou um ciclo de mudanças em áreas essenciais como saúde, mobilidade, infraestrutura, educação, inclusão social e inovação.

“São ações que fazem uma diferença tremenda na vida das pessoas, a exemplo da mobilidade, saúde, limpeza da cidade, dos contratos, da economia que fizemos. Focamos em áreas que pareciam ser proibidas, coisas que não podiam ser mudadas de décadas, e a gente foi em cima dessas questões para melhorar um pouco a vida da população nesse início”, frisou a prefeita, reforçando que a economia de recursos foi a palavra-chave nesses 100 dias. “Nós conseguimos economizar quase R$ 33 milhões em seis meses no contrato do lixo. Em um ano, significa mais de 60 milhões de economia. Na saúde, mais de R$ 5 milhões na mudança de contratos. Os contratos estão sendo trocados, não é porque a gente tem algum problema com o dono da empresa, é porque não estava sendo adequado para o bem de Aracaju”, acrescentou.

Logo nos primeiros meses, a saúde foi uma das prioridades. A prefeitura reestruturou contratos como o do Hospital Nestor Piva, gerando uma economia anual de R$ 5,4 milhões e garantiu o pagamento do piso nacional a enfermeiros e técnicos. Além disso, iniciou a reforma do Hospital Fernando Franco, com implantação de uma unidade pediátrica exclusiva e a separação das alas feminina e masculina. Outro ponto importante na área da saúde foi a convocação de 255 profissionais reforçou o atendimento à população. Outros avanços incluem a construção de novas Unidades de Saúde da Família (USFs), ampliação da telemedicina com foco no diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a expansão do programa “Academias da Cidade”.

O transporte público teve avanços significativos. A tarifa foi congelada no valor de R$ 4,50 e houve a renovação de 30% da frota de ônibus, com os primeiros veículos com ar-condicionado circulando. A sanção da lei que autoriza a aquisição de ônibus elétricos e a formalização de parcerias que fortaleceram a mobilidade urbana como a disponibilização de 600 patinetes e 150 bicicletas elétricas em parceria com a iniciativa privada foram outros marcos importantes destes primeiros 100 dias. A Prefeitura também garantiu recursos de R$ 100 milhões do novo PAC para a compra de ônibus com tecnologia Euro 6 e as discussões para a nova licitação do Consórcio Metropolitano já estão em andamento.

O compromisso com a infraestrutura se traduz em 62 obras em andamento e mais de R$ 760 milhões em investimentos. A construção de uma nova passarela na Orla da Atalaia em apenas 72 horas e a substituição de 5 mil lâmpadas queimadas marcam a resolutividade da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), pasta responsável pela infraestrutura. Também foi inaugurada a Praça Laudelino Graciliano Mateus, no bairro Coroa do Meio. Na área da educação, houve economia em contratos e ampliação dos serviços oferecidos. A Prefeitura conseguiu a liberação de recursos do FNDE para a construção de novas escolas. Também foram serão construídas creches para crianças de 0 de 5 anos e 11 meses na zona Norte. Já a Educação Especial teve um crescimento de 16% nas matrículas.

A cultura trouxe de volta os rituais do Carnaval tradicional, incluindo o concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval e a entrega simbólica da chave da cidade. O fomento aos blocos foi realizado via edital, com critérios objetivos. As comemorações dos 170 anos de Aracaju também merecem destaque na cultura. Foram 22 dias de atividades, que incluíram shows, eventos esportivos, peças teatrais e diversidade religiosa em 15 bairros da capital. No esporte, com 10 mil atletas, a corrida “Cidade Aracaju” se tornou a maior do Norte e Nordeste. O Circuito Esportivo Aracaju 170 anos envolveu mais de 2 mil atletas em 11 bairros e na Estação Cidadania. Outro destaque foi a assinatura do termo de parceria onde a Prefeitura destinou R$ 500 mil em recursos para o Confiança, Sergipe e Falcon, times de futebol da capital. Na área do turismo, a gestão reabriu o Mirante 13 de Julho, lançou os projetos “Mirando as Artes” e “Descubra Aracaju” e realizou o 1º Circuito Gastronômico em parceria com a Abrasel. Um calendário anual de eventos foi criado e recursos foram captados junto ao Ministério do Turismo e SESC. Também teve a parceria com a Fecomércio para fortalecer o turismo local.

O programa de arborização plantou 3.072 mudas em seis bairros e o AjuAnimal realizou castrações, consultas, exames veterinários e ações de adoção, com 32 animais encaminhados a novos lares. A Fundat registrou recordes em qualificação e intermediação de vagas, mais de 1.800 pessoas capacitadas, 512 vagas de emprego foram captadas, 219 contratações e quase 950 encaminhamentos para entrevistas. Dois novos postos de atendimento foram abertos.

A Fazenda investiu em modernização e praticidade para o contribuinte com o congelamento do IPTU e a implantação de Pix nos boletos da prefeitura, possibilitando mais facilidade na hora dos pagamentos. Além disso, a Prefeitura criou as secretarias da Mulher (SERMULHER) e da Inclusão da Pessoa com Deficiência (SEMUP) e enviou projeto de lei para a criação da Secretaria Municipal da Cultura. A Secretaria de Articulação Política foi ampliada e transformada em SEMPI, com foco na captação de investimentos. A gestão instalou a Mesa de Negociação Permanente, fortalecendo o diálogo com os servidores municipais e estabeleceu um calendário fixo de pagamento para os servidores públicos, a partir de maio, sempre no dia 22.

A Guarda Municipal intensificou suas ações atuando rapidamente nas denúncias feitas via telefone e aumentou o patrulhamento pelas ruas de Aracaju. A segurança foi reforçada com operações como “Centro Mais Seguro”, “A Praça é das Famílias” e “Turista Seguro” e o combate à cobrança abusiva de estacionamento. O ciclopatrulhamento foi reativado na Orla da Atalaia. Na Defesa Civil, foi criado um Comitê Operacional e implantado um sistema de monitoramento em tempo real. Foram elaborados projetos de macrodrenagem e estudos de prevenção de alagamentos. A Prefeitura acompanhou 70 imóveis com risco de deslizamento e realizou mais de 150 vistorias estruturais, além de ações de limpeza e manutenção preventiva de canais.

A contratação emergencial da coleta de lixo gerou economia de R$ 33 milhões. O projeto Ecobikes Recicle levou bicicletas elétricas de coleta para quatro bairros. Também foi implantado o Biociclo (compostagem inteligente), além de revitalizações urbanas e a alocação do Terminal Pesqueiro. Aracaju se tornou a primeira cidade do Nordeste a lançar uma versão digital do Código de Defesa do Consumidor com inteligência artificial, por meio do PROCON municipal. Na Assistência, a gestão iniciou a construção do novo Creas no Loteamento Vitória da Resistência, com investimento de quase R$ 2 milhões. A inclusão também foi celebrada no Carnaval, com o bloquinho “Inclua Eu” e a realização de ações emergenciais no Centro POP e abrigo Caçula Barreto, com foco em alimentação e segurança também nortearam os primeiros 100 dias da Assistência Social, além da implantação do programa Assistência Itinerante e das campanhas Destinar e Lacre Solidário. Outro ponto foi a criação do projeto ConectivIDADE, para inclusão digital de idosos nos CRAS.

A comunicação institucional foi fortalecida com a criação de um estúdio móvel, uma radioagência e um núcleo de dados. Foram lançadas quatro campanhas institucionais e um manual de comunicação, padronizando e ampliando o alcance das ações da gestão. A Controladoria implantou a Ouvidoria Itinerante, aproximando a população da gestão. Também foi regulamentada a Lei de Governo Digital, promovendo mais transparência e eficiência nos serviços públicos.

A gestão investiu na formação de jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade, com os programas Jovem Tech (200 jovens capacitados em tecnologia) e Pra Frente. Foi implantado Wi-Fi gratuito no Parque da Sementeira e reativado o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. O mapeamento do ecossistema de inovação também teve início. A Prefeitura cadastrou 18 propostas de obras no Novo PAC: seis na saúde, seis na educação, três na infraestrutura, duas no esporte e juventude e uma na mobilidade urbana (SMTT), consolidando a articulação política para ampliar os investimentos federais no município.

