Edição de 2025 do programa Sementes do Futuro – Palma chega ao sertão sergipano

Pelo terceiro ano consecutivo, produtores sergipanos recebem sementes de palma forrageira. A planta é muito utilizada nas regiões áridas como alimento para animais por sua resistência a longos períodos de seca, sendo uma alternativa valiosa para a alimentação do rebanho em áreas com baixa disponibilidade hídrica. A ação faz parte do Programa Sementes do Futuro – Palma, iniciativa do Governo do Estado que tem fortalecido a pecuária de leite em Sergipe com a distribuição de raquetes de palma forrageira a pequenos produtores rurais. O lançamento da edição deste ano aconteceu na última sexta-feira, 8, no município de Poço Redondo, no alto sertão sergipano, durante a 54ª edição do ‘Sergipe é aqui’.

O secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca Ramos da Silva, destacou que o programa foi idealizado para garantir reserva estratégica de alimento para o rebanho bovino nos períodos de estiagem prolongada. “O programa já beneficiou 713 agricultores familiares em todo o estado, com a entrega de quase um milhão de raquetes de palma nos últimos três anos. Ao todo, foram investidos R$ 504.615,00 pelo Governo do Estado”, detalhou.

Entregue pelo governador Fábio Mitidieri durante o evento, a iniciativa distribui 295.680 raquetes da variedade IPA Sertânia, destinadas a 264 pequenos produtores de 17 municípios sergipanos. O investimento para este ano é de R$ 209 mil. Cada beneficiário recebe 1.200 raquetes de palma, o que vai reduzir os custos da ração animal. Serão atendidos produtores dos municípios de Nossa Senhora da Glória, Lagarto, Riachão do Dantas, Tomar do Geru, Nossa Senhora das Dores, Carira, Poço Redondo, Poço Verde, Monte Alegre de Sergipe, Itabi, Gararu, Tobias Barreto, Canindé de São Francisco, Canhoba, Porto da Folha, Frei Paulo e Pedra Mole.

Desde sua criação, o Sementes do Futuro – Palma tem passado por importantes aperfeiçoamentos. Em 2023, foram distribuídas 286 mil raquetes da variedade Orelha de Elefante Mexicana, beneficiando 190 produtores em sete municípios, com investimento de R$ 99.814,00. No ano seguinte, em 2024, a mudança para a variedade IPA Sertânia, produzida pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), atendeu a uma reivindicação dos agricultores, que apontaram os espinhos como um problema no manejo da variedade anterior.

A IPA Sertânia, por sua vez, além de ser resistente à praga cochonilha do carmim, tem boa palatabilidade para os animais e não possui espinhos, o que facilita o manejo da lavoura. Naquele ano, foram distribuídas 362.600 raquetes para 259 produtores de 14 municípios, com um aporte de R$ 195.800,00.

De acordo com o secretário Zeca da Silva, o objetivo do programa vai além da simples distribuição de mudas. “A proposta é fomentar a formação de campos de multiplicação de material genético de qualidade, fortalecendo a agricultura familiar e assegurando a autonomia dos produtores para multiplicarem suas próprias sementes, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário sergipano”, explicou.

Produtores aprovam

Para o agricultor familiar Joanderson Joaquim dos Santos, um dos beneficiados pelo programa, a chegada das raquetes de palma representou um grande alívio. “Quero agradecer à Emdagro e ao Governo do Estado por essa palma, que foi utilizada aqui na propriedade para alimentar os animais e também para formar um banco de sementes. Com essa palma, deixei de comprar no comércio, onde o preço de uma tarefa de palma sai a 5 mil reais em média. Isso ajuda muito no bolso do pequeno produtor”, ressaltou.

Outro criador contemplado é José Izaías dos Santos. Ele já planeja o que vai fazer com a palma recebida. “Estou muito feliz em estar recebendo esse programa aqui, em Poço Redondo. Foi um presente! Vamos plantar para que, daqui a dois anos, a gente retorne aqui para mostrar ao governo o quanto fomos beneficiados por esse programa maravilhoso, que vai nos permitir reduzir os custos da ração para o gado leiteiro. Estamos muito agradecidos ao governador pelo que está fazendo por nós”, enfatizou.

Para a equipe técnica da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), responsável pelo distribuição aos criadores, o lançamento do programa Sementes do Futuro – Palma em Poço Redondo reforça o compromisso do Governo do Estado com os homens e mulheres do campo, oferecendo alternativas viáveis para conviver com os desafios do semiárido e promover a segurança alimentar do rebanho e a melhoria da renda rural.

Foto: Vieira Neto