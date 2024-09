EDIÇÃO ESPECIAL DA FEIRINHA E PÔR DO SOL DA ATALAIA NOVA TERÁ PARTICIPAÇÃO DE DEZENAS DE MOTORHOMES

A Atalaia Nova na Barra dos Coqueiros será palco desta sexta-feira a domingo, 6 a 8, de edição especial da Feirinha de Artesanato e do projeto musical Pôr do Sol, que contará com a participação de dezenas de motorhomes e uma vasta programação cultural.

Ao todo, a Atalaia Nova receberá 47 motorhomes e seus amantes do veículo recreativo, vindo de vários cantos do Brasil, como Bahia, Distrito Federal, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

A programação deste final de semana da Atalaia Nova contará com momento verde, Projeto Pôr do Sol com apresentação musical e Feirinha de Artesanato –eventos realizados periodicamente pela Prefeitura, através da Secretarias Municipais de Turismo e da Atalaia Nova. Desta sexta a domingo, haverá também apresentação de samba de coco, shows e desfile de peças artesanais e elementos da cultura da Barra dos Coqueiros.

“A Associação MH Bahia Casas sobre Rodas procurou nosso município solicitando um espaço para ficar durante o final de semana. Como já realizamos mensalmente a nossa Feirinha de Artesanato, onde expomos os nossos saberes, cultura e gastronomia, propomos, então, a realização de um grande encontro que reunirá proprietários de motorhomes, viajantes de vários cantos, visitantes e turistas”, afirma o secretário municipal de Turismo da Barra dos Coqueiros, Ícaro Carvalho.

“Estamos de braços abertos para receber estes visitantes ilustres, que viajam através de suas casas sobre rodas, que irão conhecer um pouco das belezas que temos aqui. E o local escolhido não poderia ser outro: a Atalaia Nova, que é um dos destinos mais visitados na Barra e, nos últimos anos, foi um dos destinos que mais fomentamos o turismo através do nosso Projeto Pôr do Sol”, destaca o secretário de Turismo.

Confira Programação

Sexta-feira, 6 de setembro

9h – Volante Verde: Acolhimento de crianças da comunidade da Atalaia Nova para conhecer os motorhomes e plantio de árvores.

16h – Abertura: Cerimônia com presença de autoridades, seguida de apresentação do evento

17h – Projeto Pôr do Sol Especial, com desfile de lançamento da Coleção Barra dos Coqueiros da marca Caribe de Couro

19h – Show com Evo Gama

Sábado – 7 de setembro

7h – Roteiro MRV com a Secretaria Municipal de Turismo

12h – Almoço

16h – Apresentação do Samba de Coco de Barra dos Coqueiros

17h – Projeto Pôr do Sol

19h – Show com Jhonatan Freitas

Domingo – 8 de setembro

17h – Projeto Pôr do Sol

19h – Show com Garizinho de Luxo

