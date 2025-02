Edital para Bloquinhos de Rua é lançado pela Funcaju, em Aracaju

Dando continuidade a retomada e fomento ao carnaval de rua de Aracaju, a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), lança mais um edital de fomento a cultura carnavalesca. Desta vez, os Bloquinhos de Rua serão os contemplados pelo certame da PMA.

O edital, que terá um aporte de R$ 300mil, contemplará bloquinhos de rua a partir de 100 pessoas, como também terá uma modalidade para organizações de Coletivos, Ligas e Associações, podendo inscrever-se tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, a depender a categoria escolhida.

Bloquinhos de Rua

Aracaju já teve bons carnavais de rua e em clubes. Os primeiros Blocos de que se tem notícia foram o Mercuriano (Azul e branco) e o Cardovínico (Vermelho e branco), ambos criados em 1895. Essa tradição sempre se manteve viva de alguma forma na capital sergipana, mesmo sem apoio público para que acontecesse as festas de rua.

Este ano, com a disponibilidade do Edital de Fomento pela Funcaju, o resgate desses bloquinhos será fundamental para que a festa de Momo se perpetue em Aracaju. “Essa é uma das preocupações da prefeita Emília Corrêa. Incentivar a nossa cultura é ponto crucial para a valorização de nossas tradições e de nosso povo. Quando abrimos editais nestas áreas, oportunizamos que diversos entes culturais sejam beneficiados por meio de recursos públicos, feito de forma clara e transparente, como é o esperado de toda uma gestão pública”, disse o presidente interino da Funcaju, Fábio Uchôa.

Aos interessados, o período de inscrição do edital e prazo de credenciamento será do dia 7 à 16 de fevereiro, por meio do link http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br/ e na Bio do instagram da Funcaju (@funcaju).

Foto reprodução AAN