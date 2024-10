Edson Passos agradece apoio popular e reflete sobre futuro político após eleições

O empresário Edson Passos participou do programa ‘Bastidores do Poder’, na Rádio Capital do Agreste, apresentado por Waldson Diniz no dia de hoje, 16. Esta foi sua primeira aparição em programas de rádio após o término das eleições. Durante o programa, inúmeros ouvintes expressaram seus sentimentos, lamentando a falta de entendimento da maioria dos itabaianenses, e muitos afirmaram que, com o resultado das urnas, quem perdeu não foi Edson, mas Itabaiana.

Edson agradeceu a todas as manifestações de apoio e, de forma unânime, os ouvintes pediram para que ele não desista da política, reforçando que Itabaiana perdeu a oportunidade de vivenciar uma grande mudança. Ele ressaltou que o próximo gestor será intensamente cobrado, pois administrará a cidade em um contexto bem diferente de quando ele próprio administrou. Itabaiana, que antes contava com 80 mil habitantes, agora ultrapassa os 100 mil, com uma necessidade crescente de obras estruturantes e transformadoras.

“A nossa campanha foi exclusivamente propositiva. Trouxemos propostas como o Edifício Parque para solucionar o problema do Mercado; o funcionamento efetivo do CEASA, para geração de emprego e renda; a UPA 24h; o rodoanel, nos moldes de Feira de Santana; novas avenidas; uma escola profissionalizante voltada para a agricultura; e uma escola com tempo integral”, destacou Edson.

Ele também apontou que o novo gestor deve refletir, especialmente sobre o conceito que tem em relação ao povo, mencionando que ele ficou estagnado nos mesmos 35 mil votos, mesmo com aumento de mais de 11 mil novos eleitores em Itabaiana.

Como empresário e político atuante, Edson faz parte de um grupo liderado pelo deputado estadual Luciano Bispo, incluindo nomes como o do seu grande parceiro Agnaldo De Verso.

“Me considero transformador, inovador. Onde costumo colocar a mão, procuro tornar algo diferenciado. Foi assim com a campanha propositiva nos semáforos, foi assim quando fizemos uma nova Itabaiana enquanto empresário, inclusive inovando ao realizar uma campanha sem fogos, exemplo seguido por outros, inclusive em Aracaju. Isso pra mim também é motivo de muito orgulho, muita honra”, finalizou.