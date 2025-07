Edu Borges celebra o Dia Mundial do Rock com show especial em São Cristóvão

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, o cantor e compositor Edu Borges sobe ao palco neste sábado, 12 de julho, às 20h, na Rua Gastronômica de São Cristóvão (ao lado da Praça São Francisco), com o show “Canta a História do Rock”, dentro da programação do Circuito Banco do Nordeste Cultural – Sergipe.

Aos 28 anos, Edu Borges tem conquistado espaço na cena musical sergipana com sua voz marcante e presença de palco. No espetáculo, ele promete um repertório recheado de clássicos do rock, passeando por diferentes épocas e ícones do gênero. O show é gratuito e promete emocionar o público com uma viagem sonora por grandes sucessos do rock nacional e internacional.

Natural de São Cristóvão, Edu iniciou sua trajetória artística inspirado por grandes bandas internacionais e, ao longo do tempo, foi incorporando influências do blues, folk e da MPB. A paixão pela guitarra o levou até São Paulo, onde se aprofundou nos estudos musicais e deu início às apresentações em bares e espaços culturais da capital paulista. Nomes como Eric Clapton, John Mayer e Steve Ray Vaughan moldaram seu estilo, assim como artistas brasileiros como Nando Reis, Paralamas do Sucesso, Djavan e Tiago Iorc.

Durante a pandemia, Edu retornou a Sergipe, onde seguiu atuando na cena local. Em 2024, lançou seu primeiro single autoral, “Algum Lugar”, disponível nas principais plataformas de streaming. Para 2025, o artista já prepara o lançamento de seu primeiro EP com novas composições.

O evento tem o apoio de iniciativas locais e do Banco do Nordeste, por meio do programa Prodeter e do Circuito Banco do Nordeste Cultural, que visa fomentar a cultura regional e valorizar talentos do Nordeste brasileiro.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação