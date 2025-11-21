Eduardo Amorim: ‘o FASC  fortalece a Cultura regional, mas é preciso curtir com cuidado’

Até o próximo domingo, 23, acontece a 40ª edição da Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), considerado pelo setor da Cultura como uma das manifestações artísticas mais populares e representativas do estado de Sergipe. Com a perspectiva de reunir mais de 80 mil pessoas, o médico Eduardo Amorim chama a atenção para os cuidados na hora de consumir bebidas alcoólicas. As orientações estão atreladas aos riscos de ingerir produtos falsos e adulterados, sobretudo diante dos casos envolvendo contaminação com metanol. Conforme destacado por Eduardo, é de fundamental importância que os foliões estejam atentos e denunciem, caso haja desconfiança com o produto comercializado.

Ao longo dos últimos três meses, autoridades brasileiras têm investigado casos de intoxicação por metanol. Até o início deste mês, mais de 60 casos foram confirmados, enquanto 13 pessoas perderam a vida em todo Brasil. Em Sergipe, no dia 04 de outubro foram apreendidas mais de 200 garrafas de sete tipos diferentes de bebidas com adulteração. “Infelizmente esse tem o sido um grande assunto no País e algumas pessoas tem sido sequeladas ou até mesmo perdido suas vidas por conta do uso dessa substância quem comete esse tipo de ação, está cometendo um crime hediondo. A precaução atrelada à informação de credibilidade pode salvar vidas”, destacou.

Em suas redes sociais, Eduardo Amorim abordou este assunto no quadro: “Fala Doutor”. O médico do SUS alertou os seguidores sobre os sintomas da intoxicação – em caso de dor de cabeça, náuseas e vômitos, dor abdominal, confusão mental, e/ou visão turva repentina ou cegueira, em ambos os olhos, as pessoas devem procurar em caráter de urgência uma unidade de saúde. O diagnóstico é feito com exames de sangue e imagem, e o tratamento precisa ser imediato – escreveu o médico e ex-senador. Eduardo também parabenizou a Prefeitura de Aracaju pelo incentivo dado ao FASC 2025.

“Parabenizo os organizadores do evento e estendo as saudações para a prefeita Emília Correa que mobilizou setores do transporte urbano para destinar linhas exclusivas para o FASC, veículos climatizados saindo de três pontos diferentes de Aracaju com múltiplos horários de partida e retorno. Mais uma demonstração da nossa prefeita em abraçar, valorizar e incentivar o consumo de cultura, fortalecendo ainda as nossas tradições a nossa economia”, destacou Eduardo Amorim. Criado nos anos 1970, o Festival de Artes de São Cristóvão reúne artistas locais e nacionais em diversas linguagens.

Após uma pausa em 2005, o festival retornou em 2017, reafirmando o protagonismo da cidade como um dos principais polos de cultura do Brasil. Com programação distribuída pelo Centro Histórico e por diferentes bairros, o FASC promove uma experiência imersiva que abrange música, teatro, dança, literatura, artes visuais, cinema e outras manifestações, celebrando a rica identidade da quarta cidade mais antiga do país.

Texto e foto assessoria