Eduardo Lima chama a atenção para a situação dos CRAS dos bairros Porto D’antas e Coqueiral

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o Grande Expediente na manhã desta quinta-feira, dia 23, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para falar sobre o fechamento do CRAS no bairro Porto D’antas e a incapacidade do CRAS do bairro Coqueiral de suprir a demanda da população. O parlamentar esteve no local um dia antes para verificar a situação das unidades de assistência social.

“Há mais de três anos estamos falando do abandono, sucateamento e esquecimento das ferramentas sociais de Aracaju. E digo isso não por falácia e palavras soltas e nulas. O CRAS da Rua Alagoas, no bairro José Conrado de Araújo, só está sendo reformado porque este vereador que vos fala encaminhou uma emenda impositiva. Precisamos priorizar o social”, destacou o vereador.

Segundo Eduardo Lima, o CRAS do Porto D’antas está fechado para reforma, mas o que foi visto na unidade foi um completo abandono do local.

“O CRAS do Porto D’antas está fechado, e as pessoas estão sendo atendidas no CRAS do Coqueiral, deixando a demanda do local enorme. Inclusive, já tivemos casos em que o CRAS foi invadido porque não estava conseguindo suprir as demandas do auxílio moradia. Lá também tem mãe de filho autista que deveria receber cesta básica todo mês; no entanto, só recebe a cada três meses”, relatou o vereador.

Foto Gilton Rosas

Por Leonardo Teles