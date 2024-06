Eduardo Lima critica falta de prevenção e investimento nas políticas públicas de Aracaju

Vereador acredita que a Prefeitura poderia fazer mais pelos aracajuanos

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o Grande Expediente, na manhã desta terça-feira, dia 25, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para falar sobre a falta de prevenção e investimento nas políticas públicas da capital. Para o parlamentar, a atual gestão poderia usar mais recursos nas áreas de saúde, educação e assistência social.

“Aracaju é uma das poucas capitais que investem pouco na prevenção das mazelas mentais, a exemplo do bullying e depressão. Trabalhar com prevenção é bem melhor do que trabalhar com a ação já cometida. Quando você tem prevenção você consegue descobrir um adolescente ou criança na escola que está sofrendo por conta de um problema em casa”, alertou.

O vereador também voltou a citar a falta de profissionais qualificados na assistência social de Aracaju.

“Os Cras estão lotados. Têm filas enormes para consulta com psicólogos nos Cras. Os Cap’s em Aracaju funcionam em situações precárias. Nós não temos em Aracaju um órgão com políticas públicas para tratar dos aracajuanos e aracajuanas que sofrem após serem acometidos pelo vício das drogas. Infelizmente o social não tem investimento”, destacou.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas

