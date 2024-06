Eduardo Lima critica o STF por descriminalizar o porte da maconha

“Isso é um retrocesso. Como pastor, atendo na igreja várias pessoas dizimadas pelo uso da maconha”, disse o vereador

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o pequeno expediente, na manhã desta quarta-feira, dia 26, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal.

“Esta decisão não vai legalizar, mas pode ser um grande avanço para que as pessoas possam andar nos ônibus, táxis, transportes de aplicativo e praças públicas com maconha nos bolsos e fazer uso como se fosse um cigarro qualquer”, afirmou.

E continuou: “A profissão de traficante vai ser legalizada no Brasil. Por que onde o usuário recreativo vai comprar a maconha se não for na mão do traficante? Se não for na mão de quem ganha com o viciado? Porque se você legalizar o uso da maconha para uso recreativo, você vai ter em cada esquina um ponto de droga. Isso é um retrocesso. Como pastor, atendo na igreja várias pessoas dizimadas pelo uso da maconha”.

Para o parlamentar, o plebiscito, ferramenta democrática pouco utilizada no Brasil, é uma solução viável para tratar do tema.

“Por que não fazer um plebiscito no Brasil, para perguntar à mãe, ao pai ou ao cidadão que tem um filho viciado e tem que deixar as coisas escondidas e trancadas dentro de casa para que o usuário não roube para sustentar o vício?”, questionou o vereador.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas