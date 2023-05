Eduardo Lima discute construção de CRAS e Casas lares por meio de Emendas Impositivas

Secretária afirmou que a maioria das unidades não têm imóvel próprio e permanecem no aluguel

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), esteve na manhã desta quarta-feira (10/05), em reunião, na Secretaria Municipal da Família e Assistência Social (Semfas), com a secretária Simone Passos, para discutir a cessão das Emendas Impositivas de 2024.

Durante o encontro, a secretária falou das dificuldades de alguns Cras e Creas que não têm imóvel próprio e precisam pagar aluguel. Outro ponto é a necessidade da construção de casas lares, Instituições de Longa Permanência (ILP) para abrigar crianças e idosos. Segundo Passos, muitos idosos que têm alta nos hospitais não têm onde ficar após a internação. Hoje, apenas o Abrigo Caçula Barreto tem residência própria.

O vereador Eduardo Lima sugeriu a construção de um Cras na Zona de Expansão, por meio das Emendas Impositivas, um sonho antigo do parlamentar. Outra opção é a construção do Cras no Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria. Hoje a unidade funciona em um imóvel alugado. Todas as propostas ainda serão discutidas na Emurb e com o prefeito Edvaldo Nogueira.

Em 2023, o vereador irá destinar à Pasta R$ 647.700,00, sendo R$ 559.690,31 de custeio da reforma do CRAS Gonçalo Rollemberg, no bairro José Conrado de Araújo, e R$ 88.009,69 para o custeio da melhoria dos equipamentos e mantimento dos serviços do Centro de Integração Raio de Sol (Ciras), no bairro Santa Maria, que atende mais de 1000 crianças com deficiência física, mental e motora.

Por Leonardo Teles

Foto: Naldo Santos