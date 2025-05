Educação ambiental: Iguá Sergipe realiza ação em escola pública

Na última quarta-feira, 21, a Iguá Sergipe, por meio das equipes de Responsabilidade Social e Meio Ambiente, participou de uma atividade educativa na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Luiz Antônio Barreto, em Riachão do Dantas. A ação integrou o projeto “Águas da nossa história, águas das nossas memórias”, desenvolvido pela instituição de ensino.

Cerca de 120 alunos, do 6º ao 9º ano, participaram do encontro, que teve como objetivo promover conscientização sobre saneamento básico e preservação ambiental. Lucas Carvalho, analista de Responsabilidade Social, conduziu uma apresentação institucional, destacando o papel da Iguá Sergipe, suas áreas de atuação, responsabilidades e canais de atendimento à população.

Em seguida, Renata Gouveia, analista de Gestão da Qualidade, apresentou aos estudantes o processo de tratamento da água, explicando os métodos químicos utilizados, o funcionamento de uma ETA (Estação de Tratamento de Água) e realizou uma demonstração prática com um kit portátil de análise da potabilidade da água.

A iniciativa reforça o compromisso da Iguá Sergipe com a educação ambiental e a aproximação com as comunidades onde atua.

Texto e foto Shirley Vidal