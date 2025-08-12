Educação de Carira avança no IDESE e confirma evolução dos índices de alfabetização

A educação de Carira continua avançando e alcançando resultados positivos. De acordo com os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe – Saese, o município registrou avanços significativos no Índice de Desenvolvimento da Educação de Sergipe (IDESE) em 2024. Os dados demonstram a efetividade das ações realizadas para a melhoria constante da qualidade da educação.

Na alfabetização, Carira subiu de 5,6 em 2023 para 6,1 em 2024, um crescimento que reflete o esforço conjunto de gestores, professores, estudantes e famílias. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o índice passou de 4,6 para 4,9. Já nos anos finais, o salto foi de 3,4 para 3,9.

O Saese é uma avaliação externa aplicada nas escolas públicas do estado, com o objetivo de medir a aprendizagem dos estudantes e avaliar a qualidade do ensino. A ferramenta é essencial porque fornece dados que ajudam a identificar avanços e desafios na educação de Sergipe.

Com esses resultados, gestores, professores e secretarias de educação podem planejar ações mais eficazes, promover a melhoria da aprendizagem e garantir uma educação mais justa e de qualidade para todos.

“Os números demonstram que o trabalho realizado na rede de ensino do Município está fazendo a diferença e atende às necessidades educacionais dos alunos. E continuamos investindo na formação, estrutura e acompanhamento pedagógico para que possamos avançar ainda mais na melhoria do ensino e aprendizado dos alunos”, afirma o prefeito Diogo Machado.

