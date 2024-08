Educação de Neópolis tem crescimento em notas do IDEB e do IDESE

Criado para medir a evolução da educação básica nas escolas municipais e estaduais, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) serve de indicativo para a melhoria do desempenho escolar nas unidades de ensino. Em Neópolis, os resultados obtidos no ano de 2023 mostraram evolução no índice.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rosilda Machado, a alta na média ocorreu tanto no IDEB quanto no IDESE (Índice de Educação Básica de Sergipe). Neste último, todas as séries (Alfabetização, Anos Iniciais e Anos Finais) tiveram crescimento frente a 2022, com a Alfabetização subindo de 4,7 para 5,2, os Anos Iniciais de 4,4 para 4,6 e os Anos Finais de 4,4 para 4,5. “Por dois anos consecutivos as nossas escolas da rede municipal alcançaram notas históricas”, conta.

Rosilda ressalta ainda que houve uma busca, principalmente, pela melhoria da qualidade do ensino nos povoados. “Um destaque foi a Escola Municipal Francisco Duda , localizada no povoado Mussuípe , que alcançou a média 5,1 nos anos iniciais em 2023, seguida do Centro Educacional José Da Silva Peixoto, que esta municipalizada com a parte pedagogica desde o ano de 2022”, detalha, acrescentando que a educação de Neópolis “reforça a formação de professores e o material didático para o aluno, buscando sempre a recomposição da aprendizagem para os estudantes do município”.

Reformas

O trabalho na educação também passa pela reforma nas escolas. “Estamos reformando oito unidades escolares dentro dos parâmetros do FNDE, e adquirindo um novo mobiliário para os nossos alunos, a fim de garantir melhores condições a todos na sala de aula”, destaca a secretária.

Outro investimento tem sido na merenda escolar, mais nutritiva, dentro do projeto “Primeiro Lanchinho”. “Com ele, aonde o aluno chegar na escola recebe esse ‘primeiro lanchinho’, para que tenha um melhor rendimento escolar”, completa Rosilda.

Por ASCOM Neópolis