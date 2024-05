Edvaldo anuncia 425 vagas para o concurso do magistério de Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou nesta terça-feira (14), o quantitativo de vagas para o próximo concurso público para o magistério municipal, que será realizado ainda este ano. De acordo com o gestor da capital, o certamente ofertará 425 vagas, além de cadastro reserva, um avanço significativo na estrutura educacional da rede municipal.

Do total de vagas disponíveis, 359 serão destinadas a licenciados em pedagogia, que atuarão tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental, e as 66 vagas restantes abrangem diversas áreas da educação básica do ensino fundamental, incluindo língua portuguesa, matemática, história, geografia, artes, entre outras.

Para o prefeito, esse concurso público representa o cumprimento de mais um compromisso assumido junto à população e o avanço das ações de qualificação da educação em Aracaju, com o fortalecimento do corpo docente nas escolas municipais. Ele também frisou que a comissão designada para realização do concurso já está autorizada a buscar a organizadora do certame e, em breve, publicará o edital de abertura.

“Publicamos decreto autorizando o concurso público para o magistério, ficou de definir um termo de referência, que já está pronto e, agora, estou autorizando a quantidade de vagas. Serão 425 vagas, além de cadastro reserva. Com isso, a gente coloca o número de professores conforme a legislação. A partir de hoje avançamos mais um passo para contratar a empresa que fará o concurso”, destacou o prefeito.

O secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu, expressou sua satisfação com o anúncio, destacando a importância da notícia para os profissionais da área. “Uma grande notícia. Você que é licenciado em pedagogia, ou em uma das áreas do currículo da educação básica, prepare-se porque estamos na iminência de anunciar a próxima fase”, afirmou.

O secretário também enfatizou que o concurso complementa os investimentos substanciais na infraestrutura das escolas, como reformas e construção, destacando ainda investimentos como o do pacote Escola Tech, que moderniza as instituições de ensino com tecnologias educacionais como câmeras de reconhecimento facial, entrega de notebooks aos alunos e painéis interativos nas salas de aula, dentre outros.

Foto: Arthur DAvila/PMA