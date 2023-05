Edvaldo assina decreto de liberação da Orla para o Pré-Caju 2023

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou, na manhã desta sexta-feira, 19, o decreto nº 7.148/23 que autoriza a utilização da Orla da Atalaia para a realização do Pré-Caju 2023. O ato aconteceu durante o lançamento da programação oficial do evento, que ocorrerá entre os dias 3 a 5 de novembro, reunindo na capital sergipana grandes artistas nacionais como Bell Marques, Ivete Sangalo, Xanddy Harmonia, Claudia Leitte, Saulo, Léo Santana e Pedro Sampaio. Ao autorizar o uso do espaço público, Edvaldo destacou que “o documento representa o compromisso da gestão municipal com a sociedade, de autorizar uma festa com organização e segurança”.

“O Pré-Caju é da nossa cidade. Já faz parte de Aracaju e, ao autorizarmos o uso do solo da nossa Orla para que ele aconteça, estamos renovando o nosso compromisso com o trade turístico, com os órgãos fiscalizadores e com a população, pois o decreto organiza essa linda festa, que invade a cidade, que movimenta a nossa economia e traz alegria. Realizamos uma grande edição no ano passado, que marcou a retomada do Pré-Caju, após anos sem acontecer, e com toda certeza, repetiremos o sucesso, colocando a nossa capital, mais uma vez, no topo das cidades com as maiores micaretas do país. É uma festa para todas as idades e que aquece a nossa economia, gerando emprego, renda, turismo e desenvolvimento”, afirmou o prefeito.

O gestor ressaltou que, assim como na edição anterior, a Prefeitura se somará à organização do evento, assegurando todo o apoio logístico necessário. “A Prefeitura é parceira do Pré-Caju. Todo o esforço que fizemos em 2022 possibilitou que mais de 400 mil pessoas, por dia, pudessem participar de uma festa organizada, segura. Nós já vimos que a transferência do evento para a Orla da Atalaia deu certo, sabemos o que funciona no que diz respeito às ações operacionais traçadas, então, este ano, é aprimorar, para que possamos garantir que o público tenha acesso ao espaço com toda a segurança e para que seja uma festa ordenada”, reiterou.

Ao divulgar a programação do Pré-Caju, o organizador da festa, vereador Fabiano Oliveira agradeceu ao prefeito Edvaldo Nogueira, a quem considerou como ‘o principal responsável pela volta do evento”. “Desde as primeiras reuniões, o prefeito já demonstrava seu apoio total à retomada do Pré-Caju. Ele foi o maior responsável pelo retorno da festa e foi dele a ideia de transferência para a Orla da Atalaia. Trabalhamos juntos e chegamos ao sucesso que foi a edição do ano passado, que confirmou a grandiosidade e importância do evento para a economia e turismo do nosso estado”, afirmou.

Fabiano frisou ainda a relevância da Prefeitura e do Governo do Estado para a realização da micareta. “Essa é a verdadeira Parceria Público-Privada. A Prefeitura e o Governo dão todo o apoio necessário para que o empresariado possa realizar a nossa maior prévia carnavalesca, no mês de novembro, atendendo ao pedido do trade turístico, dos hotéis, bares e restaurantes, movimentando a cidade no início da alta estação. Chegaremos à 24ª edição do Pré-Caju com muita novidade para que todas as atenções se voltem para a nossa capital em novembro, mostrando que Aracaju é o melhor destino turístico do Brasil”, completou.

Atrações

O Pré-Caju se iniciará na sexta-feira, dia 3 de novembro, com o Camarote Aju, em espaço fechado. No sábado, dia 4, a partir das 14h, os blocos assumem o comando, na avenida Santos Dumont, tendo como ponto de partida a Passarela do Caranguejo e ponto de chegada o Farol da Coroa do Meio. Este ano, serão seis trios-elétricos para cada dia, um a mais do que no ano passado – quatro blocos e duas pipocas.

Conduzirão os blocos na avenida Saulo, Bell Marques, Ivete Sangalo, Léo Santana, Kiko Chicabana, Liene Show, Tomate, Claudia Leitte, Xanddy Harmonia, Luiz Caldas e Cid Natureza. Já no Camarote Aju, se apresentam Priscilla Carolynne, Durval Lelys, DJ Pedro Sampaio, Timbalada, Grupo 07Inove, Maysa Reis, Alexandre Peixe, É o Tchan, Matheus Fernandes e Parangolé.

“O Pré-Caju é a prova de que quando o poder público se une a iniciativa privada para realizar eventos como esse não tem como dar errado. É o maior carnaval fora de época do Brasil, movimenta toda a nossa cidade e isso é muito importante. A gente promove a festa e, com ela, promovemos alegria, geração de emprego e renda. A cidade respira o Pré-Caju”, disse o governador Fábio Mitidieri.

Regulamentação

Pelo decreto assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, fica autorizada a utilização da Orla da Atalaia para a realização do Pré-Caju, exclusivamente no período de 3 a 5 de novembro, das 14h às 3h. O documento autoriza a montagem e exploração de arquibancadas e camarotes no trecho entre a Passarela do Caranguejo e o Farol da Coroa do Meio pela festa.

Além disso, autoriza o uso da praça de eventos da Orla pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/SE), durante os três dias de Pré-Caju, assim como também condiciona à montagem da estrutura a uma prévia aprovação do projeto por parte da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), da Superintendência de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) e da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania.

O decreto proíbe a instalação de palcos fixos e equipamentos que produzam sons de quaisquer espécie ao longo do trajeto e nas suas imediações, exceto os trios elétricos oficialmente integrantes do evento.

O documento institui também que caberá ao poder Executivo, através da Emsurb, a responsabilidade pela limpeza pública da área autorizada para a realização do evento, assim como o controle e organização do comércio ambulante no local.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA