Prefeito Edvaldo entrega obra de infraestrutura do Veneza II, em Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira inaugurou, nesta quinta-feira, 26, mais uma obra do programa ‘Aracaju Cidade do Futuro’. O gestor entregou a infraestrutura do loteamento Veneza II, no bairro Capucho, cumprindo um compromisso que foi firmado com a população. Esta foi a primeira intervenção iniciada pela gestão, do conjunto de 24 obras que é fruto do financiamento com o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD). Na localidade, foram investidos mais de R$ 6 milhões para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

“Essa é mais uma obra que tenho a felicidade de entregar ao povo de Aracaju. Foi a primeira intervenção do programa ‘Aracaju Cidade do Futuro’ e fiz questão de que fosse assim por entender a importância das intervenções para a população da localidade. Todas as ruas foram pavimentadas e receberam os serviços de drenagem, terraplanagem e de esgotamento sanitário, mudanças fundamentais para trazer dignidade e qualidade de vida para os moradores. Aproveito também para agradecer a comunidade por acreditar no meu trabalho e por ter me possibilitado chegar a quatro mandatos como gestor desta cidade e poder cumprir a realização dessa obra que foi uma promessa de campanha”, destacou Edvaldo.

A obra transformou por completo o local, possibilitando aos moradores da região viver uma nova realidade, com mais conforto, livres da poeira e da lama. Ao todo, 12 vias foram beneficiadas com o projeto, totalizando 1,8 quilômetros de extensão. Entre elas, estão a avenida Osvaldo Aranha, as ruas B, C, D, F, Deputado Reinaldo Moura e Geraldo Moura Diniz, além das travessas B, C, D, Emerson Bomfim e Geraldo Moura Diniz.

De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, essa foi uma das obras mais complexas, sobretudo, por conta das vias estreitas e da qualidade do solo.

“Aqui, investimos mais de R$ 6 milhões, para urbanizar as ruas que são muito estreitas e com uma grande dificuldade para se fazer drenagem e esgotamento sanitário. Em alguns locais nem carro passa, por isso, tivemos que abrir mão da pavimentação convencional e optamos por fazer o serviço em concreto. Essa região existe há muito tempo e as pessoas tinham muita dificuldade de acesso. A obra contou com muita inovação da engenharia, porque, mesmo com noção do que precisava ser feito, quando observada, a condição do solo era muito ruim, com pouco espaço para colocar maquinário. Esse trabalho é uma vitória da engenharia”, detalhou.

Realização

Para quem vive no local há décadas, como é o caso de Maria Lúcia Santos, a mudança de vida começou com uma comunidade totalmente urbanizada. “Em 2020, o prefeito passou aqui e prometeu que iria fazer todas essas ruas. Todos nós estávamos precisando muito. O prefeito prometeu e, graças a Deus, ele cumpriu. Estou muito feliz, pois agora está tudo diferente. Hoje, a gente pode sair tranquilo na rua, sem se preocupar com poeira ou lama, como antigamente. É uma alegria muito grande ver essa mudança. Até a frente da minha casa eu estou arrumando”, comemorou.

Aracaju Cidade do Futuro

O projeto do Veneza II faz parte do programa ‘Aracaju Cidade do Futuro’, um pacote de 24 obras viabilizadas a partir do financiamento contratado pela Prefeitura de Aracaju junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o banco dos Brics, na ordem de R$ 500 milhões.

Atualmente, estão em execução as obras de infraestrutura do bairro Mosqueiro, dos loteamentos Monte Belo e Porto do Gringo (Soledade), Jardim dos Coqueiros e estrada do Aloque (Jabotiana), Costa Verde I e II (Aruana), Recanto da jaqueira (Porto Dantas), Luciana, Novo Horizonte e entorno da Igreja Santa Rita (Santa Maria) e Paraíso do Sul (Santa Maria) além da construção do canal da zona de Expansão (Mosqueiro/Areia Branca), revitalização das avenidas Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek (Santo Antônio/Cidade Nova/Santos Dumont), a dragagem do rio Poxim e a restauração viária das avenidas Maranhão e Alcides Fontes (diversos bairros).

Já foram concluídas as obras estruturantes na rua Vila Ana (Santo Antônio), nos loteamentos Veneza II (Capucho), Visconde II e assentamento São Sebastião (Cidade Nova), Diana (Aeroporto), Parque Mar e Sol (Farolândia), a reestruturação da avenida Tancredo Neves (diversos bairros) e ruas dos Poetas e travessa Monteiro Lobato (Atalaia).

Foto: Marcos Panxão/PMA