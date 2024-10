Eleições Municipais 2024: Pesquisa revela liderança de Gabi de Lica em Itabi

Com a aproximação das eleições municipais de 2024, o município de Itabi, no estado de Sergipe, apresenta um cenário eleitoral que começa a se delinear de forma clara. Segundo uma pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto de Pesquisa Consultoria Técnica de Serviço (CTAS), nos dias 25 e 26 de setembro, a candidata Gabi de Lica desponta como favorita na corrida pela prefeitura. A pesquisa foi registrada sob o número SE-04881/2024, ouviu 535 eleitores e conta com uma margem de erro de 4%, além de um nível de confiança de 95%.

Pesquisa Espontânea para Prefeito

Na modalidade espontânea, onde o eleitor é perguntado sobre sua escolha de candidato sem ser apresentado a uma lista de nomes, o cenário em Itabi é o seguinte:

Gabi de Lica: 48,9% das intenções de voto;

Edina do Povo: 26,0%;

Não sabe/Não respondeu (Ns/Nr): 16,4%;

Brancos/Nulos: 6,2%;

Aldo Mota: 2,5%.

Esse resultado demonstra uma ampla vantagem de Gabi de Lica em relação aos demais candidatos, consolidando sua liderança na preferência popular.

Pesquisa Induzida para Prefeito

Na pesquisa induzida, em que os eleitores são apresentados aos nomes dos candidatos, a liderança de Gabi de Lica é ainda mais expressiva:

Gabi de Lica: 52,6% das intenções de voto;

Edina do Povo: 29,0%;

Ns/Nr: 12,3%;

Brancos/Nulos: 3,6%;

Aldo Mota: 2,5%.

O aumento das intenções de voto para Gabi de Lica na pesquisa induzida reforça a percepção de que sua candidatura está bem consolidada junto ao eleitorado.

Índice de Rejeição

Um aspecto crucial para entender o desempenho dos candidatos é o índice de rejeição. Na modalidade induzida, o cenário de rejeição ficou assim:

Não sabe/Não respondeu (Ns/Nr): 33,6%;

Aldo Mota: 27,5%;

Edina do Povo: 20,7%;

Gabi de Lica: 14,1%;

Brancos/Nulos: 4,3%.

Com apenas 14,1% de rejeição, Gabi de Lica apresenta uma vantagem significativa em comparação com seus adversários, destacando-se como a candidata menos rejeitada pelos eleitores de Itabi.

A pesquisa do Instituto CTAS revela que Gabi de Lica lidera com folga a corrida eleitoral em Itabi, tanto na modalidade espontânea quanto na induzida. Com baixa rejeição e ampla preferência entre os eleitores, sua candidatura parece bem posicionada para as eleições municipais de 2024. No entanto, a corrida eleitoral ainda está em andamento, e os próximos dias serão decisivos para consolidar essa vantagem ou permitir reviravoltas.

Fonte e foto assessoria