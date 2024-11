Elese sedia o Seminário “80 Anos da Força Expedicionária Brasileira”

Em continuidade ao ciclo de homenagens voltadas ao Exército Brasileiro, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), em parceria com o 28º Batalhão de Caçadores (Batalhão Campo Grande), e com a 6ª Região Militar (Região Marechal Cantuária), realizou na tarde da última segunda-feira (25), o Seminário “80 Anos da Força Expedicionária Brasileira”. A Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória (Elese) sediou o evento que contou com a participação de autoridades, militares, intelectuais, familiares e servidores.

No discurso de abertura, o secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, destacou a atuação histórica da Força Expedicionária Brasileira. “A Assembleia Legislativa segue com a tradição de celebrar momentos ímpares da nossa história e, neste caso especial, enaltecendo os 80 anos da FEB pela participação dos soldados e civis na Segunda Guerra Mundial defendendo valores da liberdade e democracia. A ocasião, marca mais um ato com apoio integral do presidente do Poder Legislativo, deputado Jeferson Andrade, sendo de extrema importância comemorar a data pelo fomento na valorização dos nossos heróis, assim como a preservação da história, memória e defesa do legado”.

O comandante da 6ª Região Militar, General de Divisão André Luiz Aguiar Ribeiro, participou da solenidade e reforçou o papel dos sergipanos. “O seminário integra uma série de eventos coordenados e desenvolvidos pelo Exército Brasileiro baseado neste tema e que terão seguimento em 2025. As homenagens de forma honrosa evidenciam, principalmente os veteranos sergipanos e fico grato em prestigiar este momento solene”, disse.

Na oportunidade, o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, Tenente-Coronel Ricardo Pereira Barreto ministrou a palestra: “Os sergipanos e o 28º BC na Segunda Guerra Mundial; já o comandante André Almeida Aragão Cabral, membro do Grupo Sergipano de Estudos da Força Expedicionária Brasileira (FEB), conduziu a palestra: “Sergipanos na Força Expedicionária Brasileira”.

“Estamos abordando sobre o embarque dos heróis brasileiros que foram nos representar na Itália e combater de igual para igual os exércitos internacionais e isso é motivo de orgulho, já que os pracinhas tiveram uma jornada árdua e saíram de cabeça erguida como uma referência de soberania e defesa. É uma data que o Brasil deve se orgulhar!”, frisou Ricardo Pereira Barreto.

O Capitão dos Portos de Sergipe, Capitão de Fragata Alexandre Almeida Gomes Ferreira comentou a respeito da contribuição das forças militares no episódio. “Parabenizo o 28 º Batalhão de Caçadores e a Alese pela iniciativa que visa rememorar os acontecimentos e a importante participação dos brasileiros no conflito, pois muitos desconhecem a contribuição do país, ou seja, o que o Exército, Aeronáutica e a Marinha fizeram e quais repercussões resultaram. Então, ações como esta servem para resgatar a história e apresentar os fatos para as futuras gerações”, afirmou.

A diretora da Escola do Legislativo, Telma Pimentel, citou a relevância da data. “A escola não poderia deixar de participar e registrar datas importantes como essa até porque uma cidade, um país sem história é sem memória. E, em nome da escola, reforço o quanto é válido somar em iniciativas deste formato permitindo que a sociedade conheça e valoriza sua história”, acrescentou.

Na oportunidade, foram entregues diplomas em forma de reconhecimento por parte do Poder Legislativo e do povo sergipano pelos 80 Anos da FEB direcionados à 6ª Região Militar recebida pelo comandante General de Divisão André Luiz Aguiar Ribeiro e ao 28º Batalhão de Caçadores recebida pelo comandante Tenente-Coronel Ricardo Pereira Barreto, assim como certificados aos palestrantes. O encerramento do seminário contou com a execução da ‘Canção da FEB’ e apresentação de imagens sobre o tema.

Solenidade Militar

A noite, concluindo as atividades da “Jornada em Comemoração dos 80 Anos da Força Expedicionária Brasileira (FEB)” o 28º Batalhão de Caçadores (Batalhão Campo Grande) promoveu uma solenidade militar. A servidora e presidente da Comissão da Memória do Legislativo, Araci Bispo do Nascimento, participou do ato solene representando o presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade.

Fotos: Joel Luiz/Alese

Por Shislane Vitória Castro