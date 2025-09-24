Em 9 meses de gestão, Prefeitura remove mais de 15 toneladas de resíduos da rede de drenagem

Ferramentas sustentáveis e de alto impacto na gestão urbana, os ecobueiros e ecobarreiras já se consolidam como aliados indispensáveis no combate à poluição dos canais pluviais e sistemas de drenagem da capital sergipana. Em apenas quatro meses de operação, os equipamentos instalados pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) removeram mais de 15 toneladas de resíduos, entre sedimentos, garrafas plásticas e pequenas embalagens descartadas de forma irregular.

Atualmente, a capital conta com 130 ecobueiros e 16 ecobarreiras espalhados em pontos estratégicos, a exemplo das avenidas José Conrado de Araújo, Airton Teles, Pedro Paes, Anísio Azevedo, Ministro Geraldo Barreto Sobral, Salatiel, Gonçalo Rollemberg Leite, Dr. Francisco Moreira e Filadelfo Dórea. A instalação teve início em maio e integra um conjunto de medidas preventivas da Prefeitura de Aracaju, que, sob a gestão da prefeita Emília Corrêa, vem priorizando ações para mitigar os impactos das chuvas e reduzir riscos de alagamentos.

Confeccionados em aço galvanizado, os ecobueiros funcionam como barreiras que impedem que resíduos sólidos avancem para as galerias pluviais. Já as ecobarreiras, compostas por boias de isopor, cabos de aço e ganchos, retêm o lixo flutuante nos canais, evitando que este siga pelos cursos d’água e provoque danos ambientais.

Segundo o coordenador da Diretoria de Operações da Emsurb, Wender dos Santos Bispo, a manutenção dos equipamentos ocorre de forma periódica. “A limpeza é realizada semanalmente ou de acordo com a necessidade, podendo acontecer mais de uma vez por semana, a depender do volume de resíduos acumulados”, explica.

Além disso, segundo Wender, os equipamentos representam mais do que uma solução sustentável e que preparam a cidade para o enfrentamento das adversidade climáticas, uma vez que reforçam a necessidade da conscientização da população quanto ao descarte adequado de resíduos e cuidado com o meio ambiente.

Os resultados já são percebidos pela população. O mototaxista José Sátiro, que circula diariamente pela cidade, destaca os efeitos positivos da iniciativa. “Bom trabalho esse que vocês estão fazendo. Antes sempre havia acúmulo de lixo e, quando chovia, entupia as bocas de lobo. Agora, com essa grade de ferro, o lixo não vai para a galeria. É uma melhoria importante para a população”, reconhece.

Foto: Plácido Noberto/Ascom Emsurb