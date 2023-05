Em abril, fluxo de embarques e desembarques no aeroporto de Aracaju cresce 25,7%

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), avalia com otimismo o crescente aumento no fluxo de turistas que chegam à capital sergipana. Um dos indicadores que apontam esse crescimento é o fluxo de embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto Internacional Santa Maria.

De acordo com a Aena Brasil, administradora do terminal aeroportuário da capital, no primeiro quadrimestre de 2023, o Aeroporto de Aracaju registrou o maior crescimento de embarques e desembarques em relação às demais unidades nordestinas administradas pela empresa, com 21,3% de crescimento.

Considerando apenas o mês de abril, o crescimento foi de 25,7%, o que, segundo o secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga, reflete os investimentos que a Prefeitura de Aracaju tem feito em melhorias na cidade e divulgação do destino em parcerias com o trade turístico e com o Governo de Sergipe.

“São números animadores e que refletem o forte trabalho que a gestão municipal tem realizado para colocar Aracaju entre os melhores destinos turísticos do país e cumpre com as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico. Os números da Aena comprovam o que vemos na própria movimentação de turistas em nossa cidade, como também na recuperação de vários segmentos ligados ao turismo”, explica Jorge Fraga.

Ainda de acordo a Aena Brasil, a segunda melhor colocação em abril de 2023 ficou para o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, localizado na Região Metropolitana de João Pessoa (PB), com um crescimento de 15,7% em abril, dez ponto percentual abaixo do resultado verificado na unidade de Aracaju.

Com relação ao Aeroporto Internacional do Recife – Guararapes, o levantamento de abril aponta queda de 9,9% na movimentação e o Aeroporto de Campina Grande – Presidente João Suassuna, redução de 31,7% no número de passageiros. Já as unidades de Maceió e Juazeiro do Norte, a queda no número de embarque e desembarque foi de 0,7% e 15,2%, respectivamente.

Para Jorge Fraga, com a conclusão das obras de reforma do Aeroporto Santa Maria, as ações de divulgação de Aracaju em feiras de turismo, roadshows, realização de eventos e melhorias urbanas previstas no Planejamento Estratégico da gestão, a perspectiva é de “crescimentos ainda mais expressivos” no fluxo de turistas na capital.

“A melhoria nos números do turismo passa por diversas ações que o prefeito Edvaldo Nogueira estruturou no Planejamento Estratégico. São obras de infraestrutura, eventos esportivos, culturais e corporativos, melhorias na saúde, na educação, na mobilidade e um leque de ações de divulgação que projetam Aracaju no mercado nacional. Com tudo isso, não tenho dúvidas que os números de hoje serão bem melhores amanhã. Isso nos estimula a seguir com um forte trabalho para conquistar fatias maiores no mercado”, ressalta Jorge Fraga.

Foto: Aena Brasil | Dilvulgação