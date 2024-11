EM AUDIÊNCIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DISCUTE TRANSIÇÃO DE GESTÃO NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça de Canindé de São Francisco, realizou audiência com o atual gestor do Município e o Prefeito eleito, além das suas respectivas equipes, para tratar do processo de transição entre a gestão municipal que se encerra em 2024 e a que inicia no próximo ano, 2025.

Na oportunidade, foram abordados temas pendentes como o pagamento de servidores contratados e precatórios, serviços de abastecimento de água por caminhão-pipa, funcionamento do Hospital Municipal Haydee de Carvalho, oferta de transporte escolar, fornecimento de fármacos na atual administração e convocação de aprovados no concurso. O MP de Sergipe ainda discutiu aspectos práticos e jurídicos do processo de passagem de poder.

Durante a audiência, as partes se comprometeram em colaborar para que a transição ocorra da forma mais tranquila possível. Além disso, firmaram o compromisso de manter os serviços essenciais em funcionamento, honrar o pagamento dos contratos e cumprir efetivamente as cláusulas estabelecidas, sem que haja solução de continuidade.

Com informações e foto do MPE