Em comício no Bairro Baixo, Alberto atrai multidão de eleitores da Barra

Mais uma vez, o prefeito Alberto Macedo (União Brasil) – candidato à reeleição na Barra dos Coqueiros – levou uma multidão para ouvir os projetos que ele tem para o município continuar avançando com trabalho. Na noite desta última sexta-feira, 6, ele realizou comício no Bairro Baixo.

Participaram e discursaram também no comício no Bairro Baixo a candidata a vice-prefeita da chapa de Alberto, Géssica dos Anjos (Podemos), e os candidatos a vereador da Coligação A Barra Avança com Trabalho – composta pelos partidos União Brasil, PL, Podemos e Mobiliza.

Ações no Bairro Baixo

O Bairro Baixo vem sendo contemplado com ações da gestão de Alberto, com pavimentação e sinalização de ruas, construção de creche que comportará 180 crianças e de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A população também foi contemplada pelo Programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), que disponibiliza a escritura de imóvel a cidadãos de baixa renda.

É no Bairro Baixo que está sendo construída a Orla da Rua da Frente – um equipamento que contemplará entretenimento, esportes, gastronomia e cultura, impulsionando o turismo. “O Bairro Baixo é um bairro que eu tenho um carinho especial. Desde criança e adolescente andei por aqui”, disse Alberto.

“No Bairro Baixo, antigamente, as pessoas tinham que pagar o laudêmio a uma pessoa particular, porque aqui é uma área da união. E, hoje, estamos implantando o Reurb, onde depois da eleição, com fé em Deus, vamos entregar as escrituras para que as pessoas se libertem e tenham a propriedade do seu imóvel. Os nossos adversários, por desconhecimento ou por maldade, pois eles são preguiçosos, tiveram a oportunidade de fazer esse Reurb, uma lei de 2017, mas nunca fizeram. Eles não se preocupam em dar uma segurança às pessoas”, relatou Alberto.

Superação de dificuldades

No comício de sexta, Alberto fez questão de relatar aos presentes como encontrou a Prefeitura – cheia de problemas administrativos e financeiros – para que eles ficassem cientes das verdades dos fatos e como, mesmo diante de tantas dificuldades, conseguiu dar volta por cima e realizar inúmeras obras na cidade. “Nós estamos fazendo de tudo para desenvolver a Barra dos Coqueiros e trazer oportunidade de emprego e renda para as pessoas”, assegurou.

Uma Barra para todos

Durante o seu discurso, Géssica dos Anjos também destacou os planos que ela e Alberto têm para desenvolver ainda mais a Barra. “Vamos lutar pelos jovens, porque a juventude é o futuro da nossa cidade. Quando ajudamos os jovens a conquistar oportunidades, os resultados na nossa cidade aparecem: emprego e renda. Nossa cidade se torna um lugar melhor para gente viver, morar e construir nossa família”, disse.

“Eu e Alberto estamos aqui para trabalhar para todos, crianças, jovens, homens, mulheres, idosos, principalmente para aqueles que mais precisam do poder público. Com fé em Deus, no próximo ano, eu serei a primeira vice-prefeita da história da Barra e Alberto prefeito reeleito”, garantiu Géssica.

Assessoria de Comunicação Alberto Macedo