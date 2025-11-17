Em dez meses, gestão de André Graça avança com novas obras em áreas sociais

O prefeito de Estância, André Graça, completou dez meses de gestão com a entrega de obras e a assinatura de novas ordens de serviço nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e turismo. As ações incluem inaugurações, retomada de programas municipais e investimentos financiados com recursos próprios, do Governo do Estado e do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

A Prefeitura concluiu a praça e a quadra do conjunto Valadares, o Complexo Turístico do Porto do Mato e a Praça Rosa Siqueira. Seguem em fase final a drenagem e a pavimentação do loteamento Cosme e Damião, além da reforma da escola municipal Humberto Ferreira, no Porto do Mato. A obra da Orlinha de Todos continua em execução.

Na semana passada, a administração assinou a ordem de serviço para pavimentar a antiga rua do Cigano, investimento no valor de R$ 680.919,15, recursos próprios. No mês anterior, autorizou a construção de uma creche no conjunto Albano Franco, investimento próximo de R$ 5 milhões, em parceria com o Governo do Estado. Nesta sexta-feira (14), o prefeito autoriza a construção do Espaço Esportivo Comunitário no bairro Cidade Nova, obra de R$ 1.348.000,00 financiada pelo Novo PAC.

Na saúde, a gestão firmou parceria com o Hospital Amparo de Maria para atendimento a crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Também ampliou serviços voltados às mulheres, como a oferta de DIU e a presença da Carreta de Saúde da Mulher (SESC), que realizou exames preventivos. Trinta moradoras participaram de curso gratuito de Auxiliar de Farmácia no Centro de Formação da Mulher. A Prefeitura ainda criou a Secretaria Municipal de Política para a Mulher.

A área educacional registrou a volta dos Jogos Estudantis após quase oito anos de intervalo. A rede municipal passou a sediar os Parajogos, iniciativa voltada à inclusão. No turismo, Estância integrou-se ao Plano Municipal de Turismo (PMT), passo que formaliza o planejamento estratégico da cidade. Houve também a capacitação de garçons e bartenders para atender ao fluxo crescente de visitantes.

A administração mantém o pagamento de servidores, aposentados e pensionistas dentro do mês, compromisso reforçado desde o início da gestão.

“Graças a Deus, Ele nos deu a oportunidade de estar prefeito da nossa cidade. O meu maior desejo é fazer o melhor para crescer ainda mais nosso município. A gente pede a Deus força, energia e sabedoria para podermos continuar buscando parcerias para trazer dias alegres, felizes e de realização do povo estanciano”, disse.

O município de Estância destaca-se como um modelo quando o assunto é gestão pública. Sob a liderança do pessedista André Graça, que possui uma vasta experiência de cerca de 20 anos na área pública, o prefeito acumula em seu currículo atuações como Secretário de Agricultura, de Indústria e Comércio, vereador por dois mandatos, Presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito. Em 2024, ele foi eleito prefeito da maior cidade da região sul. Em apenas dez meses, sua gestão tem impulsionado o município a alcançar um estágio notavelmente diferenciado de muitos outros.

Por: Genílson Máximo