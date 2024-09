EM FASE DECISIVA, CAMPEONATO SERGIPANO DE KARTS CHEGA NA SUA QUARTA ETAPA NO PRÓXIMO DIA 28, EM ARACAJU

O Campeonato Sergipano de Karts, principal competição da modalidade no estado, chegou, oficialmente, na segunda parte da temporada. Com o fim da terceira etapa, realizada no último final de semana de agosto, o Kartódromo Emerson Fittipaldi sediará, no próximo dia 28 de setembro, a quarta de seis corridas da temporada 2024, dando sequência a acirrada disputa pelo título das cinco categorias.

Na terceira etapa, o sergipano Guilherme Figueiredo, atual campeão da F4 Graduados, manteve o ritmo e finalizou no lugar mais alto do pódio da categoria. Entre os F4 Light, Philipe Porto liderou e conquistou o primeiro lugar. Na categoria F4 Super Sênior, Nilton Luiz ocupou a primeira posição de maneira isolada. Nicolle Campos, em disputa acirrada, terminou em primeiro entre os Cadetes, seguida por Miguel Palma, que liderou os Mirins.

O evento terá transmissão ao vivo da TV Atalaia e patrocínio da Samam Veículos. A competição é organizada pela Associação Sergipana de Kart e chancelada pela Confederação Brasileira de Automobilismo. A entrada é franca e para acompanhar a classificação completa, visite o site www.kartsergipe.com.br ou acesse @kartsergipe no Instagram.

Fonte Martins Assessoria Digital e Marketing