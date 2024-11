Durante inauguração da fábrica de cimentos Mizu, governador comemora menor taxa de desemprego

O governador Fábio Mitidieri participou nesta sexta-feira, 22, da inauguração da fábrica de cimentos Mizu, no Povoado Estiva, em Nossa Senhora do Socorro. A unidade estava inativa desde 2015, e agora foi reativada, fazendo parte da Organização Polimix. Todo o processo teve apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), com investimentos de R$ 600 milhões.

Ao visitar as instalações e acionar o botão do moinho de cimento, o governador exaltou a chegada da Mizu em Sergipe e a geração de novos postos de trabalho. Na ocasião, ele comemorou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (Pnad), que apontou taxa de desemprego de 8,4%, a menor já registrada pelo estado nos últimos 15 anos e a 5ª menor do País.

“Isso mostra o excelente ambiente de negócios que o estado vive. Nós encontramos uma taxa de desemprego de 12,7%, e hoje atingimos a marca de 8,4%. Estamos com a menor taxa de desemprego da nossa história. Com a chegada de fábricas como a Mizu, o ambiente fica cada vez mais favorável, e a tendência é seguir diminuindo essa taxa”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

Com a fábrica, serão gerados aproximadamente 1.500 empregos diretos e indiretos, priorizando a contratação de mão de obra local. Segundo o governador, essa foi uma prioridade da gestão. “É uma prioridade nossa, por meio do Qualifica Sergipe e do Programa Primeiro Emprego. Precisamos gerar oportunidades para os sergipanos, e tem dado certo. Isso demonstra mais uma vez a importância da fábrica para a nossa economia, com o que vai gerar também de arrecadação para o Estado”, acrescentou.

Para a retomada das operações da fábrica, em parceria com a Sedetec e a Codise, foram demandados investimentos de R$ 350 milhões na aquisição dos ativos da fábrica em leilão, e R$ 250 milhões adicionais destinados à revitalização completa da planta fabril. A revitalização foi dividida em duas partes: modernização da moagem, com investimentos de R$ 50 milhões; e modernização total do forno, com aporte de R$ 200 milhões.

A Codise disponibilizou ainda a área de 5 mil m² para a instalação da segunda central de concreto do estado, próxima ao Terminal Marítimo Inácio Barbosa. A instalação da fábrica da Mizu simboliza um marco importante no desenvolvimento econômico e industrial do estado. A unidade estará entre as mais modernas do Brasil, com capacidade para produzir 1 milhão de toneladas de cimento por ano, abastecendo mais que o dobro da demanda de consumo do estado de Sergipe – atualmente na ordem de 450 mil toneladas/ano.

“É um marco importante no desenvolvimento econômico e industrial do estado. O Programa de Desenvolvimento Industrial é fundamental para esse fomento, e quando vejo uma fábrica dessa magnitude com números expressivos, isso demonstra o quanto se acredita no estado de Sergipe. Que possamos continuar com esse trabalho, inaugurar mais fábricas, e gerar emprego e renda”, afirmou o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

Desenvolvimento econômico

A fábrica faz parte da Organização Polimix. Presente em Sergipe desde o ano de 1996, a indústria põe em operação a sua segunda fábrica no estado, com a marca Mizu Cimentos. Com isso, Sergipe voltará a ocupar um lugar de destaque na produção de cimento na região Nordeste.

“Agradeço ao Governo do Estado pela presença e pelo trabalho. As nossas fábricas estão entre as principais do país, é um mantra do nosso trabalho. E estar aqui em Sergipe nesse momento, que é muito importante para nós”, pontuou o diretor da Organização Polimix, José Antero dos Santos.

A expansão reflete o compromisso do Estado, por meio do Programa Sergipano do Desenvolvimento Industrial (PSDI), em fomentar a indústria local. Atualmente, 430 empresas em Sergipe contam com o apoio do PSDI, com investimentos em incentivos fiscais de R$ 1,1 bilhão. Em contrapartida, o governo fomenta a geração de emprego e renda nestas regiões. O município de Nossa Senhora do Socorro destaca-se pela proximidade com a capital, com o Porto de Sergipe e rodovias.

Foto: Arthur Soares