Em Itabaiana, Fábio Mitidieri lança CMais Feirante e amplia ações de inclusão e geração de oportunidades

Com o compromisso de fortalecer a inclusão produtiva e valorizar quem movimenta a economia na ponta, o governador Fábio Mitidieri lançou neste sábado, 9, em Itabaiana, o Programa CMais Feirante, iniciativa inédita de transferência direta de renda a feirantes e ambulantes em situação de vulnerabilidade social. A escolha do município para sediar o lançamento reforça o simbolismo de Itabaiana, um dos maiores polos da agricultura familiar e do comércio informal em Sergipe, com uma feira livre que movimenta milhares de pessoas semanalmente e sustenta centenas de famílias.

Instituído pela Lei nº 9.617/2025, o CMais Feirante será executado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), com operação via Banco do Estado de Sergipe (Banese). A ação concede benefício mensal de R$ 200 por até 12 meses, voltada aos feirantes e ambulantes cadastrados nos municípios e com CadÚnico atualizado. Ao todo, até 2 mil trabalhadores autônomos poderão ser atendidos simultaneamente, o que representa uma injeção de até R$ 4,8 milhões anuais na economia local.

Ao se dirigir aos beneficiários no lançamento do programa, Fábio reforçou que a política de transferência de renda é acompanhada por iniciativas de qualificação e geração de oportunidades.

“São 60 mil famílias que recebem cartões CMais e cartão Mão Amiga. Mas nós queremos avançar, e é por isso que a gente tem ações como o Prato do Povo, e agora o CMais Feirante e do Ambulante. Mas nós também fazemos programas de qualificação, são mais de 30 mil sergipanos sendo qualificados. Inclusive aqui no Sest Senat, nós temos concurso de operador de máquina agrícola. Tudo isso para que você tenha oportunidade de emprego, de trabalho, não dependa mais do seu cartão de transferência. E é por isso que qualificamos tanta gente”, ressaltou.

O governador também pontuou que o CMais faz parte o grande momento econômico do estado, como uma das diversas frentes. “Estamos vivendo a melhor fase do emprego da nossa história e a nossa menor taxa de desemprego. É o maior estoque de emprego da história de Sergipe, porque esse é um governo que trabalha em todas as áreas, em todas as frentes, para transformar a vida de vocês”, acrescentou.

A secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, reforçou o caráter inclusivo da ação. “A gente faz o lançamento aqui na cidade de Itabaiana, mas o CMais Feirante e Ambulante tem um escopo estadual. São dois mil beneficiários, um investimento de quase R$ 5 milhões, para que a gente possa dar mais dignidade. Temos visto que os programas do CMais influenciam muito no combate às desigualdades. Sergipe ganhou, agora, o primeiro lugar no Brasil no combate às desigualdades. Isso mostra que os programas do governo estão dando certo, que isso realmente está fazendo a diferença. É isso que a gestão quer, um povo e um estado fortalecidos”, destacou.

O presidente do Banese, Marcos Queiroz, também ressaltou a importância do programa para a política social do estado. “É mais um dos grandes projetos do Governo do Estado, desta vez na Inclusão Social. A secretária Érica nos convidou e tornou o Banese o banco oficial, dando transparência e controle na entrega dos cartões e, sobretudo, humanizando essa relação com o banco tão importante para Sergipe no social e no econômico. O ciclo da economia fortalece ainda mais o cidadão”, disse ele.

Beneficiários

O presidente da Associação dos Comerciantes Hortifrutigranjeiros de Itabaiana, Márcio Menezes, destacou o impacto social do programa: “O CMais Feirante vem em boa hora, principalmente para ajudar aqueles feirantes que estão em ocasião de vulnerabilidade, ajudar no seu dia a dia e no fechamento de suas contas no mês. A gente que trabalha com feirantes diretamente sabe as dificuldades que eles têm, tanto no seu trabalho como financeiramente. Eu aprovo esse programa”.

Itabaiana abriga uma das maiores feiras livres do estado e se destaca pela força do comércio informal e da agricultura familiar. Segundo Márcio Menezes, o número de feirantes na cidade gira em torno de mil, com circulação de comerciantes que abastecem cidades de vários estados.

“Itabaiana hoje é um polo, não só de Sergipe, mas distribui para parte de Pernambuco, Bahia e Alagoas. Quem vem comprar são feirantes. A feira representa a variedade, a cultura do nosso estado. Tem gente que trabalha aqui e ainda roda outras feiras no estado inteiro. É disso que muita gente vive”, finalizou.

O feirante José Luciano de Santos Siqueira, que comercializa frutas há duas décadas na feira, aprovou a ação “É uma grande ajuda para feirantes. Há dias em que a feira esta boa, mas há dias que está mais fraca. O governador está de parabéns. Com esse recurso garantido, dá pra pagar uma conta de água, de energia. É uma vitória pra gente também”, disse.

Quem também agradeceu a iniciativa foi Ilma Rodrigues, que há 13 anos comercializa bananas na feira. “A ideia é muito boa. É um jeito de ajudar os feirantes, porque às vezes a feira é ruim, e nem sempre dá para pagar as coisas. A despesa é grande: tem que pagar banca, imposto, transporte… tiramos tudo da feira, e às vezes o lucro é quase nada. Essa ajuda vem em boa hora”, comentou.

Outra feirante, Monica da Silva Lima, destacou o impacto da ação em momentos de oscilação de vendas. “Esse benefício vai ajudar muito, adianta as mercadorias, paga uma conta, uma compra. Muitos colegas passam dificuldade, não conseguem pagar nada. Vem em bom momento, e será uma boa ajuda”, complementou.

Foto: Arthur Soares