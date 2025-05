Em menos de 2 meses setor de transporte renova frota com mais 19 ônibus novos

Mantendo o ritmo da renovação, a viação Atalaia já entregou 24 ônibus zero quilômetro no primeiro semestre deste ano

Nesta segunda-feira (19), o setor de transporte, junto à Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), entregou, no estacionamento em frente à Praça Laudelino Graciliano, 19 novos ônibus da Viação Atalaia, que passam a integrar a frota do transporte público da capital e região metropolitana. Com Wi-Fi, ar-condicionado, entradas USB para carregamento de celular e tecnologia AUT18, os veículos reforçam o compromisso do setor de transportes em oferecer à população uma mobilidade cada vez mais confortável, conectada e sustentável.

Além da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa; do vice-prefeito, Ricardo Marques; do superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Nelson Felipe; e demais autoridades do poder público, a solenidade de entrega também contou com a presença do Setransp, de representantes da Viação Atalaia, da Fetralse e do Programa Ambiental Despoluir. A diretoria e a gerência da Aracajucard também marcaram presença no evento, que ainda reuniu um grupo de busólogos do estado.

“A Viação Atalaia tem um compromisso constante com a renovação da frota e com uma mobilidade eficiente e sustentável. A empresa, há tempos, investe em veículos Euro 6, que poluem menos e causam menor impacto ao meio ambiente, se comparados aos veículos convencionais. Sabemos que esse tipo de investimento é essencial, porque os passageiros precisam de um serviço de qualidade”, explica o proprietário da empresa, Alberto Almeida.

Na segunda quinzena de março deste ano, a população recebeu 10 ônibus com novas tecnologias, sendo 5 veículos da Viação Atalaia e 5 da Modelo. Menos de dois meses após a entrega, o setor de transportes amplia ainda mais a renovação da frota com a chegada desses 19 ônibus. Com eles, já são 24 veículos zero quilômetro, modernos e confortáveis disponibilizados em um curto período de tempo para uma melhor prestação do serviço. Ao total, são 34 ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi e carregamento de celular operando na Grande Aracaju.

“É uma alegria para o setor renovar a frota em tão pouco tempo. Com esses 19 ônibus zero quilômetro que chegam hoje, o setor consegue oferecer ainda mais conforto para os passageiros e mais leveza na condução do veículo para os motoristas. O objetivo é seguir melhorando o serviço cada vez mais para aqueles que utilizam o transporte”, afirma a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, destacou a importância da renovação da frota, considerando o processo uma ação essencial para a população. “Os passageiros esperam por ônibus com mais qualidade, e esse é um compromisso que assumimos desde o início da nossa gestão e que continuaremos firmes em cumprir. Essa entrega me deixa muito feliz. São mais 19 ônibus novos, e ainda neste mês está prevista a chegada de mais veículos. Além disso, o Programa Refrota segue avançando para a aquisição de outros veículos com as mesmas tecnologias dos ônibus entregues hoje, sem contar os elétricos, que já estão com o processo encaminhado.”

Relembre as tecnologias

Os novos veículos, além de ar-condicionado e sistema de Wi-Fi, oferecem entradas USB para carregamento de celulares, GPS, sistema de bloqueio de portas, câmera de ré e câmbio automático, que consiste em um sistema de transmissão que troca as marchas automaticamente, garantindo ainda mais segurança.

Os ônibus também seguem incluindo elevadores para pessoas com deficiência, um recurso mantido em toda entrega de veículo, assegurando a continuidade da inclusão no transporte público. Equipados com motor Euro 6, os novos ônibus ainda promovem uma mobilidade mais sustentável, reduzindo a emissão de óxidos de nitrogênio, partículas sólidas, hidrocarbonetos e monóxido de carbono.

“Os veículos Euro 6 são a geração mais moderna do programa Proconve, que visa reduzir a emissão de poluentes. Eles emitem até 70 vezes menos particulados que os modelos Euro 0 e ainda reduzem em 50% as emissões em comparação aos Euro 5. Isso significa menos fuligem no ar e menos impactos à saúde respiratória da população”, explica o gerente de manutenção da Atalaia, Anderson Vieira.

Outra importante inovação desses veículos é a tecnologia AUT18, que permite comunicação direta entre o motorista e o Centro de Controle Operacional da empresa, garantindo uma assistência mais rápida em situações de imprevistos ou necessidade de suporte. Essa tecnologia reforça a agilidade e a segurança na mobilidade dos passageiros. Além disso, os ônibus contam com sistema de bloqueio automático de portas, e itinerários em Led nas laterais e na traseira, tornando a identificação da linha ainda mais visível.

Elias Melo, motorista da Viação Atalaia há três anos, destaca os benefícios dos novos ônibus. “Esses veículos chegaram para oferecer mais conforto tanto para os motoristas quanto para os passageiros. Essa inovação é excelente e veio para somar. Agora podemos operar o veículo com mais tranquilidade, em um ambiente climatizado, o que torna as viagens mais agradáveis para todos. Esses novos ônibus beneficiam todos nós.”

Os novos ônibus estão operando nas linhas:

001 – Augusto Franco / Bugio

004 – Santa Maria / Mercado

005 – Maracaju / Dia

080 – Bugio / Atalaia

100.2 – Circular Shopping 02

401 – Inácio Barbosa / Unit / Dia

405 – 17 de março / Dia

408 – Paraíso do Sul / Sul

410 – Horto Santa Maria / Dia

414 – Marivan / Dia

720 – Unit / Centro

Processo de renovação da Atalaia

Entre 2019 e 2024, foram entregues 171 novos ônibus – foram 30 veículos, em 2019; 41 em 2020; 50 em 2022; 20 em 2023 e 30 em 2024. Em maio deste ano, o processo de renovação da frota, iniciado em 2019, alcança a entrega total de 195 novos ônibus em sete anos.

Ascom Sertansp