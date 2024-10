EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO, MAIS DE 1,3 MIL FAMÍLIAS AINDA TÊM DIREITO A RECEBER A NOVA PARABÓLICA DIGITAL

Em todo o estado, a previsão é atender cerca de 124 mil famílias com o kit gratuito, mas elas precisam atender a alguns requisitos para obter o benefício

Famílias do município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, podem se cadastrar para receber a nova parabólica digital. A Siga Antenado continua realizando o agendamento para a instalação dos kits gratuitos na cidade. Mais de 340 famílias já foram beneficiadas, mas há ainda cerca de 1,3 mil que ainda podem ter direito ao kit. Para agendar é preciso atender a alguns requisitos: fazer parte de algum programa social do Governo Federal (CadÚnico) e ter na residência uma parabólica tradicional instalada e funcionando.

Em todo o estado de Sergipe, a previsão é atender cerca de 124 mil famílias com o kit da nova parabólica digital. A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas convencionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital não conseguirá mais assistir à TV.

Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Todo o processo, que vai do agendamento até a instalação do kit na residência, é gratuito. Para saber se tem direito à nova parabólica digital, a população deve entrar em contato com os canais de comunicação da Siga Antenado, que são o número 0800 729 2404 ou o site sigaantenado.com.br. Será necessário informar no momento do atendimento o número do CPF ou NIS (Número de Identificação Social).

A Siga Antenado é uma entidade não-governamental e sem fins lucrativos responsável pela substituição das parabólicas tradicionais pela nova parabólica digital nos lares de famílias de baixa renda. Em todo o país, já foram instalados mais de 3,5 milhões de kits com a nova parabólica digital.

A nova parabólica digital traz muitas vantagens: oferece melhor qualidade de imagem e de som e traz mais de 80 canais, todos gratuitos, com programação regional.

“É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”, alerta o CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra. “Além da imagem de melhor qualidade e som perfeito, a substituição é a garantia de evitar o risco de ficar sem TV quando o sinal da parabólica tradicional for desligado.”

Por Juliana Rodrigues