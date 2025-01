GOVERNO DE SERGIPE INFORMA QUE ADIOU OS EVENTOS PREVISTOS PARA OCORRER DURANTE OS PRÓXIMOS DIAS

O Governo de Sergipe informa que todas as atenções da gestão estão voltadas ao atendimento à população nos municípios sergipanos e, em razão da instabilidade climática em várias regiões do estado, em decorrência das chuvas intensas que têm atingindo diversos municípios, e o monitoramento que tem sido feito pela gestão estadual, ficam adiados os eventos previstos para ocorrer durante os próximos dias, como o SE Mapping, ‘Sergipe é aqui’ em Arauá e o Verão Sergipe 2025 na Praia da Caueira, no município de Itaporanga d’Ajuda.

O Comitê de Gerenciamento de Crise estadual segue mobilizado e atuando ativamente desde a última sexta-feira, 10, acompanhando e agindo nas ocorrências em todo estado, além de monitorar os impactos causados em municípios sergipanos. Todas as nossas equipes, como da Defesa Civil estadual, Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, Secretarias de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) a da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), estão de prontidão trabalhando para atender e ajudar a população em todas as regiões afetadas, agindo para que os impactos sejam minimizados.

Sabemos que o momento requer atenção redobrada. Por isso, o Governo do Estado está comprometido e trabalhando para garantir a segurança da população sergipana, com toda estrutura estatal mobilizada. Reforçamos que qualquer ocorrência pode ser comunicada por meio do telefone 193 e 199 (na capital).