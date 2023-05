Em nova remessa, Fábio Reis entrega 24 cisternas em Riachão do Dantas

O deputado federal Fábio Reis (PSD) tem atuado de forma constante no que diz respeito à compra de kits de cisternas para os municípios sergipanos. Em agenda nesta sexta-feira, 26, em Riachão do Dantas, o parlamentar entregou, no total, 24 desses equipamentos nos povoados Colégio, Fazenda de Cima e Água Boa.

Preocupado com a situação das comunidades rurais, Reis já entregou, desde 2022, apenas em emendas de bancada, mais de 90 equipamentos desse tipo. A realidade de quem mora nas regiões mais distantes dos grandes centros envolve difícil acesso, longas caminhadas e uso de animais de carga para transporte de água. Entendendo essa dura condição, o deputado tem priorizado recursos que promovam a mudança desse cenário.

“São muitas famílias que agora podem reduzir o tempo de abastecimento de suas casas e não precisam andar por horas para terem acesso à água, recurso indispensável à vida”, disse Reis.

Além das emendas de bancada, em 2017, por meio do então Ministério da Cidadania, o parlamentar garantiu mais de R$10 milhões para atender à falta de cisternas em Tobias Barreto, Telha, Simão Dias, São Miguel do Aleixo, Pinhão, Poço Redondo, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida, Monte Alegre e Macambira. Segundo informações do próprio ministério, o valor equivale a mais de três mil instalações, incluindo a perfuração dos poços.

De acordo com o estudo “Acesso à água para populações do semiárido brasileiro” de 2019, a meta para que Sergipe tivesse a quantidade ideal de cisternas seria de 29 mil unidades, necessitando, na época, de sete mil para equivaler ao total. “Sabendo dessa demanda das comunidades rurais, com muito trabalho e parceria, não só em Brasília, mas, principalmente, com o Governo de Sergipe, dia após dia, vamos caminhando na melhoria da vida das pessoas e aumentar esse valor”, completou o deputado.

