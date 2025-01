Em Pacatuba, Governo do estado de Sergipe inaugura a Rodovia SE-100

O Governo de Sergipe e a Prefeitura de Pacatuba inauguraram, nesta sexta-feira (24), a Rodovia SE-100 que passa pelos povoados Piranhas e Santa Isabel. A obra foi realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurb) e pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER-SE.

Foram cerca de R$ 42.342.242,41 investidos em 15 km de asfalto que corta a zona rural de Pacatuba, garantindo mais desenvolvimento ao facilitar o escoamento da produção agrícola, uma das forças da economia do Município, além de garantir uma trafegabilidade com mais segurança.

“Era uma obra muito esperada pelos pacatubenses, principalmente aqueles que vivem nesta região. E graças ao Governo de Sergipe, conseguimos realizar esse sonho de ver o asfalto passar nesses dois povoados levando desenvolvimento para Pacatuba e mais segurança para quem trafegava nesta via”, destacou a prefeita Iara Martins.

“Trouxemos uma rota de escoamento de produção e uma rota turística segura e tranquila. Para interiorizar o turismo, como queremos, precisamos trazer infraestrutura e pretendemos cada vez mais investir no Baixo São Francisco. Este é um governo próximo, que ouve e convive com a sua população”, disse o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri.

Também estavam presentes no evento o vice prefeito de Pacatuba, Jerônimo Izidorio, os deputados estaduais Cristiano Cavalcante e Netinho Guimarães, os prefeitos de Pirambu, Guilherme Melo, de Brejo Grande, Luiz Carlos, de Ilha das Flores, Robson Martins, o padre Cristiano dos Santos, os ex-prefeitos pacatubenses Alexandre Martins, Manuella Martins, Carlinhos e Anderson, os secretários de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, e da Casa Civil, Jorginho Araújo, o presidente do DER, Anderson das Neves, o chefe de Gabinete do governador, Tiago Andrade, os vereadores Rosana Barreto, Alexandre Pereira, Vitor Salame e Kinho e os secretários municipais Leilane Quitério, Pablo Figueiredo, Monfredo Santos, Jailton Gomes, Edmundo Neto, Lucas, Rosivânia Batista, Alex dos Santos, Luiz Carlos Barreto, Faustilene Melo, Andrea Maria Silva e Tâmara Raylane Santos.

Foto: Equipe Governo de Sergipe

Da Assessoria