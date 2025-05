Em parceira com a PML, Correios estabelece novos códigos postais

Dando continuidade ao processo que teve início em meados de abril, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), está estabelecendo centenas de novos Códigos de Endereçamentos Postais (CEPs) em bairros e povoados de Lagarto. A iniciativa tem como objetivo facilitar a prestação de serviços da instituição Federal no município, ao permitir a redução dos erros nas entregas e melhoria logística, e foi possibilitada a partir da colaboração da Prefeitura Municipal de Lagarto (PML).

De acordo com relação apresentada pelo Correios, foram atualizados CEPs nos bairros Centro, Sílvio Romero, Laudelino Freire, Libório, Exposição, Horta, Novo Horizonte, Ademar de Carvalho, Artur Reis, São José, Jardim Campo Novo, Zona Industrial, Pratas, Rosendo Ribeiro Filho, Alto da Boa Vista, Cidade Nova, assim como das Zonas E 02, 03 e 05 e dos povoados Brasília, Jenipapo e Colônia Treze.

“Ao estabelecer os novos códigos postais em bairros e povoados estamos caminhando rumo à modernização da nossa cidade, com benefícios para todos os lagartenses, tanto por permitir acesso aos serviços prestados pelo Correios quanto pelo grande número de possibilidades de desenvolvimento econômico e social que a iniciativa proporciona”, aponta o prefeito Sérgio Reis.

De acordo com o subgerente de Planejamento da Área de Operações dos Correios em Sergipe, e responsável pela elaboração dos projetos de codificação postal no estado, Luciano Barros, com a implantação da codificação por logradouro, Lagarto passa a ter vantagens importantes para a cidade e seus moradores. “Com a novidade, a gestão municipal pode planejar, a partir dos dados de codificação postal, ações em áreas como segurança, transporte, assim como executar melhor serviços públicos diversos, a exemplo da organização da coleta de lixo”, explica.

Lagarto foi contemplado com os novos CEPs por se tratar de um dos municípios mais importantes do estado de Sergipe, seja do ponto de vista populacional, econômico, político, bem como pelo relevante volume de serviços prestados pelos Correios na cidade. Além de atender aos critérios necessários para receber nova codificação postal, o município disponibilizou de maneira célere todo o material solicitado, como mapas digitalizados, relação detalhada de logradouros em planilha eletrônica, etc.

Os Correios atribuíram CEP específico, seguindo uma sequência ordenada e pré-definida, para cada um dos logradouros constantes no mapa do município fornecido pela Prefeitura. Então, o Departamento de Planejamento e Controle autorizou a inclusão dos logradouros no Diretório Nacional de Endereços (DNE), disponibilizando os números para consulta eletrônica através do aplicativo “Busca CEP”.

A novidade contribui para a organização, eficiência e o desenvolvimento do município, beneficiando milhares de cidadãos e permitindo acesso a uma gama de serviços públicos e privados.

Texto e foto assessoria