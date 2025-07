Em SE, 364,4 mil de famílias recebem o Bolsa Família a partir desta sexta

Os 75 municípios de Sergipe começam a receber a parcela de julho do Bolsa Família a partir desta sexta-feira, dia 18. No estado, 364,4 mil famílias estão contempladas pelo programa de transferência de renda do Governo Federal neste mês, a partir de um investimento de R$ 242,2 milhões. O valor médio do benefício é de R$ 665,22. O cronograma de pagamento leva em consideração o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário e segue até o dia 31 de julho.

PRIMEIRA INFÂNCIA – No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 136,8 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância em Sergipe neste mês. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar o repasse a esse público no estado supera R$ 19,5 milhões.

R$ 50 – O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 239,3 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos em Sergipe, além de beneficiar 12 mil gestantes e 5,8 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$ 12 milhões.

FAMÍLIAS – A capital, Aracaju, concentra o maior número de famílias atendidas pelo programa no estado em julho. São 57,6 mil, a partir de um investimento de R$ 37,6 milhões e valor médio de benefício de R$ 654,56. Na sequência dos cinco municípios do estado com maior número de famílias contempladas neste mês aparecem Nossa Senhora do Socorro (31,5 mil), Lagarto (21 mil), Itabaiana (12,9 mil) e Tobias Barreto (12,1 mil).

VALOR MÉDIO – No recorte que leva em conta o valor do benefício, o município de Brejo Grande é o que apresenta o maior tíquete médio neste mês, com R$ 703,73. Na sequência, aparecem Canindé de São Francisco (R$ 698,70), Poço Redondo (R$ 698,28), Indiaroba (R$ 698,28) e Divina Pastora (R$ 694,36).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República