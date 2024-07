Em Sergipe, Bolsa Família chega a 377 mil lares a partir desta quinta-feira

Valor médio do benefício no estado é de R$ 677,17, a partir de um repasse de R$ 255,5 milhões do Governo Federal. No país, são 20,8 milhões de famílias contempladas

O cronograma de pagamento do Bolsa Família em julho tem início nesta quinta-feira, 18, em todo o país. Nos 75 municípios de Sergipe, 377,6 mil famílias serão contempladas a partir de um investimento de R$ 255,5 milhões do programa de transferência de renda do Governo Federal.

O valor médio do benefício no estado em julho é de R$ 677,17. Os repasses são escalonados de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários e seguem até o dia 31 (confira tabela).

Dentro dos valores adicionais previstos no Bolsa Família, Sergipe tem 146,2 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o Benefício Primeira Infância, que representa R$ 150 a mais para cada criança dessa faixa etária presente na composição familiar. O investimento federal é de R$ 20,9 milhões.

Outros benefícios complementares, todos no valor suplementar de R$ 50, chegam a 250 mil crianças e jovens entre sete e 18 anos, além de 19,1 mil gestantes e 7,4 mil mulheres em fase de amamentação no estado. Os pagamentos desses benefícios somam R$ 12,9 milhões.

A capital, Aracaju, permanece em julho com o maior número de famílias beneficiárias em Sergipe. São 60 mil, a partir de um investimento de R$ 40,4 milhões e valor médio de repasse de R$ 673,19. Na sequência dos cinco municípios sergipanos com maior número de contemplados no mês aparecem Nossa Senhora do Socorro (32,8 mil), Lagarto (22,1 mil), Itabaiana (13,5 mil) e Tobias Barreto (12,8 mil).

O município de Itabi, com 912 famílias atendidas pelo Bolsa Família, registra neste mês o maior valor médio pago pelo programa em Sergipe: R$ 725,38. Na sequência aparecem Itabaianinha (R$ 720,97), Ilha das Flores (R$ 717,58), Pedrinhas (R$ 714,12) e Poço Redondo (R$ 706,60).

