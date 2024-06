Em sessão da Câmara, vereadores do município de Boquim pautam TDH e Autismo

Nos dias 5 e 6 de junho de 2024, a Câmara de Boquim realizou, respectivamente, a 103ª e 104ª Sessões Ordinárias. Os vereadores pautaram o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e o Autismo.

Na sessão de número 103, presidida pelo vereador Fernando Vitório dos Santos (PSD), os parlamentares cobraram melhorias das estradas vicinais com piçarramento e manutenção, atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Boquim e cobraram ao Governo de Sergipe melhoria nos serviços da DESO e melhores salários dos professores.

Os vereadores ainda apresentaram um Projeto de Lei, que institui o “Dia de Quem Cuida de Mim” nas creche e escolas, solicitaram Moção de Parabenização para cidadãos boquienses, bem como realizaram reuniões das Comissões de Obras e Urbanismo e de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social.

Já na Sessão Ordinária de número 104, presidida pelo vereador Jonas Vidal (PSB), os vereadores pautaram o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), ao sugerirem a realização de uma Audiência Pública na sede do Legislativo Municipal com pais e especialistas no tema, bem como o Autismo, ao receber o pai de uma criança autista que deixou sugestões.

A sessão ainda foi marcada pela cobrança dos vereadores à atual gestão pelo piçarramento das estradas vicinais de Boquim e atenção com diários eletrônicos, ao Governo de Sergipe cobraram a pavimentação das ruas da periferia da cidade, apresentação da Indicação nº 18/2024, que solicita a criação do Centro de Referência do Autismo e da Pessoa com Deficiência, a reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária e, por fim, a aprovação de Moções de Parabenização.

