Sessão Solene: Câmara de Telha homenageia personalidades

Nesta quinta-feira (12), a Câmara de Telha realizou a Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Telhense a algumas personalidades do município. Foram homenageadas dez pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do município.

Os padres Antônio Rodrigues de Souza e Gedeão Lucas Pontes Silva, Rosinaldo Alves Santos, André Luis Fernandes de Jesus, Irã Barbosa de Souza, Ricardo Barbosa de Souza, José Fernandes Guerra, Patrício dos Santos Lessa, Severina Rosa da Silva Santos e Ednilson de Oliveira Alves foram homenageados.

A presidente do Legislativo do município, vereadora Cláudia Dias (PP), destacou a contribuição das personalidades para o município de Telha e destacou que o gesto da Câmara é um reconhecimento justo a todos que contribuíram para o bem da cidade.

“O trabalho árduo, a dedicação e a paixão pela nossa cidade são verdadeiramente inspiradores. Seus legados serão lembrados por todas as gerações. Cada homenageado tem sua história, em sua área de atuação com seu brilhantismo e contribuição. O compromisso de cada um deles com a nossa comunidade é um exemplo para todos nós. Que possamos continuar seguindo seus passos e construindo uma cidade melhor.”, disse a parlamentar.

