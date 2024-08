EM SESSÃO SOLENE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELHA EMPOSSA NOVO VEREADOR, O “IRMÃO PEDRO”

Nesta quinta-feira (22), a presidente da Câmara de Telha, Cláudia Dias (PSD) presidiu a Sessão Solene que foi marcada pela posse de um novo vereador. A partir de agora, José Pedro dos Santos, o “Irmão Pedro”, ocupa uma cadeira na Casa do Povo telhense.

Ele assumiu a vaga do parlamentar Francisco Vieira Santos, o Chicão, que deixou o cargo para assumir a Secretaria Municipal de Governo, no município de Telha. A presidente do Legislativo deu as boas-vindas ao novo colega.

“Quero desejar muito discernimento, sabedoria e disposição ao Irmão Pedro, nosso novo colega de parlamento. Que sua passagem pela Casa do Povo Telhense seja de muitas conquistas para os cidadãos”, disse a vereadora.

Cláudia também não esqueceu da coragem do vereador Chicão, em assumir um novo desafio na carreira e de se ausentar da Câmara para ajudar a atual gestão de Telha, liderando a Secretaria de Governo.

“Também quero desejar uma boa sorte nesse novo desafio do vereador Chicão, que vai assumir a Secretaria Municipal de Governo do município de Telha. Sabemos da importância desse cargo e que o senhor possa fazer uma boa gestão nesta pasta para beneficiar os telhenses”, finalizou.

Foto: registro fotográfico

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS