Vereadores de Boquim empossam novo parlamentar

Nos dias 12 e 13 de junho de 2024, a Câmara de Boquim realizou, respectivamente, a 2ª Sessão Solene e a 105ª Sessão Ordinária. Os vereadores empossaram José Raimundo São Pedro Fernandes (União Brasil) como parlamentar da Nova Casa do Povo.

Ele assumiu a vaga que era do então vereador José Nivaldo Filho (PSD), que teve seu mandato cassado. Como Nivaldo da Bala, como era mais conhecido, ocupava o cargo de 1º Secretário na Mesa Diretora, os vereadores elegeram por unanimidade Jackson do Mangue Grande (PSD) para a função.

A Sessão Ordinária de número 105, presidida pelo vereador Fernando Vitório dos Santos (PSD), foi marcada pela apresentação de dois Projetos de Lei (PL) do vereador Marcos Rezende (União Brasil): o PL nº 10/2024, que sugere a inserção no Calendário do Município o Dia da Conscientização do Autismo e determina o mês de abril como mês azul da Conscientização do TEA e o PL nº 11/2024, que cria o Programa Servidor Amigo do Autista para a capacitação técnica gratuita a todos os servidores do município de Boquim. O vereador João Barbosa (PL) apresentou a Indicação n° 19/2024, que solicita ao Poder Executivo a reforma da praça Gileno Barbosa Carvalho e o parlamentar Jonas Vidal (PSB) solicitou uma Moção de Parabenização.

Na segunda-feira, 10 de junho de 2024, a Câmara empossou no cargo de assessor de Controle Interno Abinael Santos Dias, que foi aprovado no concurso público realizado pela atual gestão do Legislativo.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS