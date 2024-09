Em Tobias Barreto 300 jovens participam de oficinas gratuitas

Com o tema “Criatividade, inovação, empreendedorismo e inclusão” o Senac realizou o “Invista em você: faça Senac”, na unidade de Tobias Barreto. O evento que contou com a participação do presidente do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, Marcos Andrade, acompanhado do conselheiro do Senac e presidente do Sindicato do Comércio Varejista em Geral de Tobias Barreto (Sindcomtb), Rafael de Jesus, teve um total de 300 inscritos.

“A realização desse evento mostra a preocupação do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac em oferecer cursos de qualidade, para preparar nossos alunos com excelência para o mercado de trabalho. E que eles cheguem nas empresas, fazendo a diferença. Nós preocupamos sempre em fazer o melhor, pois cuidar de pessoas nos aproxima”, disse Andrade.

Na recepção aos jovens, a gerente da unidade, Eline Barreto, adiantou uma novidade da unidade educacional para a região centro sul de Sergipe.

“Este evento foi preparado para vocês, para que conheçam todos os eixos em que o Senac oferta cursos e também a equipe, desde a parte administrativa, a pedagógica e os nossos instrutores. A nossa unidade está de braços abertos para atendê-los, oferecer qualificações de excelência para o mercado de trabalho. Quero aproveitar esse momento para dizer que em breve abriremos o curso de Técnico em Enfermagem”, revelou.

Realizado em dois turnos, o evento, gratuito, promoveu seis oficinas em cada turno, nos eixos de gestão, beleza, gastronomia, moda, saúde e Tecnologia da Informação (TI).

Adrian de Oliveira Pereira, 18 anos, já está fazendo o segundo curso no Senac e se interessou pela oficina de IA.

“Gosto muito de mexer e de aprender sobre informática e Inteligência Artificial. Já fiz aqui o curso de informática básica e agora estou fazendo de vendedor e quando soube dessa oficina de IA, resolvi me inscrever e participar. O Senac possui cursos de qualidade e sempre tem esses eventos, nos quais podemos adquirir mais conhecimento e ainda receber certificado”.

“O objetivo do Invista em você é aproximar o Senac da sociedade, levando para os participantes o que temos de mais moderno e de mais inovador. O evento mostra que é essencial sempre estar se aprimorando, se capacitando, investindo em você”, destacou o coordenador dos cursos de Gestão, Marco Gonçalves.

Senac SE