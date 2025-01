Emdagro alerta sobre notificação obrigatória de doenças em animais

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) alerta os criadores sergipanos sobre a importância da notificação imediata de qualquer suspeita de doença em seus animais. Essa ação é fundamental para garantir a segurança sanitária agropecuária e prevenir a propagação de doenças que podem impactar a cadeia produtiva.

De acordo com a diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade, a participação dos criadores é essencial para um sistema de vigilância eficiente. “A notificação de doenças por parte dos criadores é um elo fundamental na cadeia de defesa sanitária animal. Sem essas informações, não conseguimos agir de forma rápida e eficaz na contenção de enfermidades”, destacou.

Os veterinários da Emdagro realizam visitas técnicas baseadas nas notificações recebidas, sendo este um componente essencial para a detecção precoce de doenças. A Febre Aftosa, por exemplo, é uma das enfermidades cuja detecção rápida é crucial para evitar surtos em rebanhos não imunizados. Por isso, a Emdagro reforça a necessidade de um monitoramento contínuo da saúde animal.

A legislação brasileira estabelece a obrigatoriedade da notificação de casos suspeitos. A Instrução Normativa nº 50, de 2013, determina que a notificação de suspeita de doença vesicular ao Serviço Veterinário Oficial (SVO), no caso de Sergipe, seja feita para a Emdagro em até 24 horas por qualquer cidadão. A partir da notificação, os médicos veterinários da empresa devem realizar uma visita ao local no prazo máximo de 12 horas.

Aparecida Andrade também enfatizou a estrutura da Emdagro para atender a essas demandas. “Temos uma equipe bem treinada e recursos suficientes para agir rapidamente em casos suspeitos. Nossos kits de atendimento estão completos e em constante revisão, garantindo que todas as notificações sejam tratadas com a urgência necessária”, afirmou a diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro.

A Empresa reforça que produtores, funcionários e todas as pessoas que têm contato direto com animais suscetíveis a doenças são os principais agentes na detecção de alterações, na saúde dos rebanhos e criações. A colaboração de todos é essencial para manter a segurança sanitária do estado e evitar prejuízos para o setor agropecuário.

Qualquer pessoa poderá entrar em contato com a Emdagro em casos de suspeita de doenças. É possível procurar o escritório mais próximo da empresa nos municípios; entrar em contato com a Ouvidoria através do telefone (79) 3234-2640; pelo WhatsApp (79) 99982-3828 ; pelos números (79) 3234-2624 ou 3234-2621; e ainda pelo e-mail codea@emdagro.se.gov.br.

Foto: Ascom Emdagro